  • Megjelenítés
Oroszország kiborult az új béketerv miatt: azt mondják, ez már nyílt katonai beavatkozás - Így biztosan nem lesz béke
Globál

Oroszország kiborult az új béketerv miatt: azt mondják, ez már nyílt katonai beavatkozás - Így biztosan nem lesz béke

Portfolio
Az Ukrajnát támogató európai NATO-országok lényegében katonai intervenciót akarnak végrehajtani az országban – állítja Marja Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője.

Az orosz diplomata a legújabb, Ukrajnának előkészített biztonsági garanciákat kommentálta, melyben a NATO egyes országai megígérték Ukrajnának, hogy ha vége lesz a háborúnak, katonákat küldenek az ország területére.

Ez nyilvánvalóan külföldi katonai beavatkozás előkészülete. Ennek lehet csak hívni”

– mondta Zaharova.

Megvádolta Franciaországot és Britanniát, hogy csak azért keltenek zajt a katonai manőverekkel, mert el akarják terelni a figyelmet arról, hogy a „nyugati NATO elit” belekeveredett a Jeffrey Epstein körüli botrányba.

Még több Globál

Összecsapások robbantak ki az atomhatalomban: katonai helikoptereket vetettek be

Történelmi támadás érte Ukrajnát, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Szerdai híreink az orosz-ukrán háborúról percről percre

Dermesztő orosz terv bukott ki: egyetlen tollvonással megszerzik Európa egyik legjobb termőföldjét

Oroszország többször is nyíltan kommunikált arról, hogy nem fognak békét kötni Ukrajnával, ha ennek az eredménye az lesz, hogy NATO-katonák tartózkodnak ukrán földön.

Kapcsolódó cikkünk

Történelmi támadás érte Ukrajnát, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Szerdai híreink az orosz-ukrán háborúról percről percre

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Számviteli változások 2026

2026-tól több ponton módosul a magyar számviteli szabályozás, amely közvetlenül érintheti a beszámolókészítési kötelezettségeket, a kapcsolt felek közötti ügyletek utólagos korrekcióin

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Történelmi támadás érte Ukrajnát, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Szerdai híreink az orosz-ukrán háborúról percről percre
Történelmi csapás érte Ukrajnát: Donald Trump is megszólalt – Ennek sokan nem fognak örülni
Hatalmas ostromra készül Ukrajna, a legváratlanabb helyről kapott csúnya pofont Oroszország - Háborús híreink kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility