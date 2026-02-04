Az Ukrajnát támogató európai NATO-országok lényegében katonai intervenciót akarnak végrehajtani az országban – állítja Marja Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője.

Az orosz diplomata a legújabb, Ukrajnának előkészített biztonsági garanciákat kommentálta, melyben a NATO egyes országai megígérték Ukrajnának, hogy ha vége lesz a háborúnak, katonákat küldenek az ország területére.

Ez nyilvánvalóan külföldi katonai beavatkozás előkészülete. Ennek lehet csak hívni”

– mondta Zaharova.

Megvádolta Franciaországot és Britanniát, hogy csak azért keltenek zajt a katonai manőverekkel, mert el akarják terelni a figyelmet arról, hogy a „nyugati NATO elit” belekeveredett a Jeffrey Epstein körüli botrányba.

Oroszország többször is nyíltan kommunikált arról, hogy nem fognak békét kötni Ukrajnával, ha ennek az eredménye az lesz, hogy NATO-katonák tartózkodnak ukrán földön.

