Összecsapások robbantak ki az atomhatalomban: katonai helikoptereket vetettek be
Pakisztán biztonsági erői drónok és helikopterek bevetésével, három napig tartó harc után visszafoglalták az irányítást egy délnyugati város felett a szeparatista felkelőktől; az összecsapásokban legalább 58 civil és biztonsági alkalmazott vesztette életét - jelentette a Reuters.

A Beludzs Felszabadítási Hadsereg (BLA) szombaton összehangolt támadássorozatot indított Pakisztán legnagyobb tartományában, Beludzsisztánban. A felkelők robbantásokat hajtottak végre, és tűzharcba keveredtek a biztonsági erőkkel több mint egy tucat helyszínen. A hatóságok szerint 197 fegyverest öltek meg. A BLA, a régió legerősebb felkelőcsoportja, iskolákat, bankokat, piacokat és biztonsági létesítményeket támadott meg Beludzsisztán-szerte. Az áldozatok között 22 biztonsági alkalmazott és 36 civil szerepel.

Az 50 ezres lakosságú sivatagi kisvárosban, Nushkiban a felkelők elfoglalták a rendőrőrsöt és más biztonsági létesítményeket. A lázadók megszállták a kormányzati épületeket, és túszul ejtették Mohamed Huszajn körzetvezetőt családjával együtt. A rendőrség hétfő estére szerezte vissza az irányítást, a harcokban hét rendőr életét vesztette.

A BLA kedden közölte, hogy a "Herof" (Fekete vihar) fedőnevű hadművelet során 280 katonát öltek meg, de ezt nem támasztották alá bizonyítékokkal. A támadók előzetesen mecsetekben szólították fel a lakosságot, hogy csatlakozzanak hozzájuk, és hirdették, hogy

háborút vívnak a tartomány minden állami intézményének átvételéért.

Egy ponton mindössze egy kilométerre jutottak a kvettai tartományi miniszterelnöki hivataltól.

Beludzsisztán, amely Iránnal és Afganisztánnal határos, évtizedek óta küzd a beludzs szeparatisták felkelésével. A lázadók nagyobb autonómiát és nagyobb részesedést követelnek a természeti erőforrásokból az ásványkincsekben gazdag, ám Pakisztán legszegényebb tartományának számító régióban. Pakisztán Indiát vádolja a támadások ösztönzésével, bár erre eddig nem mutatott be bizonyítékot. India visszautasította a vádakat, és arra szólította fel Iszlámábádot, hogy inkább a "régió népének régóta fennálló követeléseivel" foglalkozzon.

Címlapkép forrása: John Moore/Getty Images

