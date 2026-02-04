Történelmi csapás érte Ukrajnát: Donald Trump is megszólalt – Ennek sokan nem fognak örülni

Tegnap nagyon súlyos támadás érte Ukrajnát: több tucat ballisztikus rakétát lőtt ki az orosz haderő az ország energiaellátó rendszerére. Miközben ukrán vezetők a részleges tűzszünet megsértésével vádolják az oroszokat, az amerikai elnök más véleményen van.

Tegnap példátlanul súlyos támadás érte Ukrajnát: Oroszország majdnem 30 ballisztikus rakétát lőtt ki egyszerre az országra, több nagyvárosban is elment a fűtés, áramszolgáltatás. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök történelmi léptékűnek nevezte a csapást.

Donald Trump elnököt tegnap arról kérdezték a Fehér Házban, mit szól ahhoz, hogy Oroszország ilyen csapást hajtott végre, holott elvileg részleges tűzszünet van érvényben Oroszország és Ukrajna közt – egymás energiaellátó rendszereit nem lőhetik a háborúban álló országok.

A tűzszünet vasárnaptól vasárnapig tartott. Vége lett, szétlőtte őket [Putyin]… de eddig tartotta a szavát. Egy hét elég sok – ennek is örülünk”

– idézi az amerikai vezetőt a Kyiv Independent.

Zelenszkij elnök azt mondta: a tűzszünetet kizárólag arra használta Oroszország, hogy rakétákat tartalékoljon egy nagyobb támadásra, világosan látszik, hogy Moszkva esze ágában sincs békét kötni. Ennek fejében az elvileg ma folytatódó béketárgyaláson is új megközelítést alkalmaz majd Ukrajna diplomáciai csapata.

Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images