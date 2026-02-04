Trump legutóbb még maximumra akarta pörgetni a vámháborút, a mai telefonbeszélgetés után már a legjobb barátja a kínai vezető

"Éppen most fejeztem be egy kiváló telefonbeszélgetést Hszi kínai elnökkel" - áll a bejegyzésben.
"Hosszú és alapos beszélgetés volt, számos fontos kérdést megvitattunk, ideértve a kereskedelmet, katonai jellegű ügyeket, áprilisi látogatásomat Kínába (amelynek nagy várakozással nézek elébe!), Tajvant, a háborút Oroszország és Ukrajna között, a jelenlegi helyzetet Iránnal, Kína olaj- és gázvásárlását az Egyesült Államoktól, azt, hogy Kína fontolgatja további mezőgazdasági termékek vásárlását, beleértve a szójabab mennyiségének 20 millió tonnára emelését a mostani idényben (a következő idényre 25 millió tonnát vállaltak!), repülőgép-hajtóművek szállítását és számos egyéb témát, amelyek mind nagyon pozitívak!
A Kínával való kapcsolat, valamint az én személyes kapcsolatom Hszi elnökkel rendkívül jó, és mindketten tudjuk, mennyire fontos, hogy ez így is maradjon.
Hiszem, hogy elnökségem következő három évében számos pozitív eredmény születik majd Hszi elnökkel és a Kínai Népköztársasággal kapcsolatban!" - írta bejegyzésében az amerikai elnök.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
