Orosz vezető véleményvezérek, elemzők folyamatosan ostorozzák a napokban kiszivárgott nyugati biztonságigarancia-tervezetet, mellyel a NATO egyes országai Ukrajnának akarnak segítséget nyújtani a háború lezárása után. Az orosz vezetők és influenszerek közt teljes egyetértés van arról, hogy Moszkva nem fogja lezárni a háborút, amíg biztosan el nem éri, hogy a NATO katonái örökre távozzanak Ukrajna területéről.

Tegnap derült ki, hogy a NATO egyes országai a Kijevnek biztosított, háború után biztonsági garanciák jegyében harcoló alakulatokat akarnak küldeni Ukrajna területére:

Ahogy várható volt, Oroszország hivatalos és nem hivatalos csatornákon keresztül is

élből visszadobta a tervezetet.

Semmilyen békefenntartókról nincs szó […]. Ez egy klasszikus taktika: kiprovokálnak vagy megvárnak valamilyen incidenst, aztán úgynevezett stabilizációs erőket küldenek, akiknek a valódi feladata, hogy Oroszországot befolyásolják, megpróbálják korában tartani. Ukrajna csupán egy eszköz, egy kényelmes terület nekik erre a célra, semmi több”

– mondta Vaszilij Novikov orosz katonai elemző az MK.ru-nak.

A lapnak nyilatkozó szakértők úgy látják: Európa „legagresszívebb” országai már eldöntötték, hogy katonákat küldenek Ukrajnába, teljesen függetlenül attól, hogy vége lesz-e a háborúnak. Úgy látják, Európa ezen országai csak a megfelelő kifogást keresik az intervencióra.

Halálra van ítélve minden tárgyalás, amelyik erről a pontról kezdődik. A valódi biztonsági garanciáknak kölcsönösnek kell lenniük, nem pedig egy ultimátumnak, amely megengedi az egyik oldalnak, hogy bármikor inváziót indítson”

– mondta Novikov a lapnak.

Az MK.ru idézi Vlagyimir Putyin orosz elnököt is, aki szerint nem szabad hagyni, hogy átmeneti megoldás szülessen az orosz-ukrán konfliktus lezárására, Moszkva a helyzet végleges és tartós rendezését szeretné elérni. A NATO-katonák Ukrajnában való tartós jelenléte pedig elfogadhatatlan Oroszország számára.

