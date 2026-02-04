  • Megjelenítés
Válaszoltak az oroszok: ha ezt tényleg megcsinálja a NATO, egész biztosan nem lesz béke Ukrajnában
Globál

Válaszoltak az oroszok: ha ezt tényleg megcsinálja a NATO, egész biztosan nem lesz béke Ukrajnában

Portfolio
Orosz vezető véleményvezérek, elemzők folyamatosan ostorozzák a napokban kiszivárgott nyugati biztonságigarancia-tervezetet, mellyel a NATO egyes országai Ukrajnának akarnak segítséget nyújtani a háború lezárása után. Az orosz vezetők és influenszerek közt teljes egyetértés van arról, hogy Moszkva nem fogja lezárni a háborút, amíg biztosan el nem éri, hogy a NATO katonái örökre távozzanak Ukrajna területéről.

Tegnap derült ki, hogy a NATO egyes országai a Kijevnek biztosított, háború után biztonsági garanciák jegyében harcoló alakulatokat akarnak küldeni Ukrajna területére:

Kapcsolódó cikkünk

Kiszivárgott a titkos terv: ha ez megvalósul, a NATO tényleg háborúba mehet Oroszországgal

Ahogy várható volt, Oroszország hivatalos és nem hivatalos csatornákon keresztül is

élből visszadobta a tervezetet.

Semmilyen békefenntartókról nincs szó […]. Ez egy klasszikus taktika: kiprovokálnak vagy megvárnak valamilyen incidenst, aztán úgynevezett stabilizációs erőket küldenek, akiknek a valódi feladata, hogy Oroszországot befolyásolják, megpróbálják korában tartani. Ukrajna csupán egy eszköz, egy kényelmes terület nekik erre a célra, semmi több”

Még több Globál

Történelmi támadás érte Ukrajnát, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Szerdai híreink az orosz-ukrán háborúról percről percre

Itt a fordulópont a háborúban? – Áttörték az ostromgyűrűt, felszabadult Kadugli

Döntő lépésre szánta el magát a Putyin-barát veterán tábornok, beláthatatlan lavinát indíthat el

– mondta Vaszilij Novikov orosz katonai elemző az MK.ru-nak.

A lapnak nyilatkozó szakértők úgy látják: Európa „legagresszívebb” országai már eldöntötték, hogy katonákat küldenek Ukrajnába, teljesen függetlenül attól, hogy vége lesz-e a háborúnak. Úgy látják, Európa ezen országai csak a megfelelő kifogást keresik az intervencióra.

Halálra van ítélve minden tárgyalás, amelyik erről a pontról kezdődik. A valódi biztonsági garanciáknak kölcsönösnek kell lenniük, nem pedig egy ultimátumnak, amely megengedi az egyik oldalnak, hogy bármikor inváziót indítson”

– mondta Novikov a lapnak.

Az MK.ru idézi Vlagyimir Putyin orosz elnököt is, aki szerint nem szabad hagyni, hogy átmeneti megoldás szülessen az orosz-ukrán konfliktus lezárására, Moszkva a helyzet végleges és tartós rendezését szeretné elérni.  A NATO-katonák Ukrajnában való tartós jelenléte pedig elfogadhatatlan Oroszország számára.

Kapcsolódó cikkünk

Történelmi támadás érte Ukrajnát, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Szerdai híreink az orosz-ukrán háborúról percről percre

Címlapkép forrása: Dan Kitwood/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Történelmi csapás érte Ukrajnát: Donald Trump is megszólalt – Ennek sokan nem fognak örülni
Történelmi támadás érte Ukrajnát, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Szerdai híreink az orosz-ukrán háborúról percről percre
Hatalmas ostromra készül Ukrajna, a legváratlanabb helyről kapott csúnya pofont Oroszország - Háborús híreink kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility