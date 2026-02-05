Áll a bál Magyarország szomszédjában: olyan dokumentumok kerültek Ukrajnába, amit nagyon nem kellett volna átadni

A szlovák hatóságok gyanúja szerint 2022. április 15-én szigorúan titkos műszaki anyagokat adtak át az ukrán katonai attasénak.

A szlovák hatóságok azt kifogásolják, hogy az attasé Sz-300-as légvédelmi rendszerek dokumentációját vette át, ez pedig sérthette a Szlovákia és Oroszország között, a minősített adatok védelméről kötött kormányközi megállapodást.

A pozsonyi ügyészség tavaly áprilisban indította el az eljárást. Jelenleg dokumentumokat gyűjtenek és tanúkat hallgatnak ki, a nyomozás lezárásának időpontja egyelőre nem ismert. Az ügyészség tájékoztatása szerint a dokumentációt a légvédelmi rendszer átadását követően juttatták el Ukrajnának.

Jaroslav Naď volt szlovák védelmi miniszter abszurdnak nevezte a nyomozást.

Hangsúlyozta, hogy az Sz-300-as rendszer átadása a teljes körű háború kitörésekor, kormánydöntés alapján történt, a szükséges dokumentáció pedig az ilyen rendszerek szerves része.

Az sem világos, az átadott dokumentumok miért minősülnek érzékeny anyagnak, amikorA szlovák hatóságok korábban már vizsgálták az Sz-300-as átadásának körülményeit, többek között szabotázs gyanújával, ám valamennyi büntetőeljárást lezárták. A kerületi ügyészség összesen négy büntetőügyet indított, ezek közül hármat már megszüntettek. Egy külön eljárás azonban még folytatódik a lőszerszállítások ügyében, amelyet az Európai Ügyészség felügyel.

