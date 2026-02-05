  • Megjelenítés
Egy éven belül eldőlhet minden? – Elmondta Zelenszkij, mikor zárulhat le a háború
Globál

Egy éven belül eldőlhet minden? – Elmondta Zelenszkij, mikor zárulhat le a háború

Portfolio
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök reményei szerint akár kevesebb mint egy éven belül béke születhet az orosz-ukrán háborúban - írja az Ukrinform.

Remélem, hogy sikerül kevesebb mint egy év alatt elérni a békét

- jelentette ki.

Az ukrán államfő a France 2 francia televíziónak adott interjúban hangsúlyozta, hogy a háború egzisztenciális kérdés Ukrajna számára, mert az ország puszta létezése forog kockán.

Ha elveszítjük ezt a háborút, elveszítjük hazánk függetlenségét

- fogalmazott Zelenszkij.

Hozzátette, hogy a szuverenitás elvesztése és az Oroszország általi bekebelezés katasztrófa lenne az ukránok számára. Ugyanakkor bízik abban, hogy ez nem fog bekövetkezni.

Az elnök arról is beszélt, hogy folyamatos orosz fenyegetésnek van kitéve.

Elmondása szerint többször is megpróbálták meggyilkolni, és az állandó életveszély mára mindennapjai részévé vált.

Címlapkép forrása: President Of Ukraine from Україна, CC0, via Wikimedia Commons

