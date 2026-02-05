Egyetlen mondattal durván kiverte a biztosítékot Donald Trump: kiakadtak egész Ukrajnában

Ez vagy a szerencsétlenségünk kigúnyolása, a helyzet félreértése, vagy pedig puszta vágyálom

- nyilatkozta Volodimir Arijev, az ukrán ellenzéki Európai Szolidaritás párt képviselője.

Ahogy a Kyiv Independent felidézi, az energetikai infrastruktúrára vonatkozó részleges tűzszünet zavaros története épp egy hete, január 29-én kezdődött. Ekkor jelentette be Trump váratlanul, hogy Putyin beleegyezett: egy hétig nem támadja az ukrán városokat. További részletekről nem esett szó a Fehér Házban, így a Kreml számára adott volt a lehetőség, hogy betömje az információs hézagokat: mint közölték, a megállapodás csak Kijevre vonatkozik, és február 1-jéig tart.

kedden éjjel aztán Oroszország megindította a tél eddigi legnagyobb támadássorozatát, folytatva az ukrán energetikai infrastruktúra rombolását, miközben a hőmérséklet mínusz 20 Celsius-fok alá süllyedt.

Vasárnaptól vasárnapig tartott

- mondta Trump aznap a részleges tűzszünetről, majd hozzátette: "Aztán lejárt, és [Putyin] keményen lecsapott rájuk. [...] Betartotta a szavát. Egy hét sok – elfogadunk bármit."

Ez egyértelműen Putyin győzelme

- vélekedett Inna Szovszun, az ukrán Holosz párt képviselője.

Azt állíthatja, hogy Oroszország jóindulatot mutatott, miközben tovább húzza a tárgyalási folyamatot

- tette hozzá a törvényhozó.

A Kyiv Independent szerint Ukrajnában egy hét tömeges orosz rakéta- és dróncsapás nélkül nem számít soknak. Ilyen rendszeresen előfordul, amióta a Kreml 2022 októberében elkezdte bombázni az energetikai létesítményeket –

egyszerűen ennyi idő kell Oroszországnak a hasonló támadások előkészítéséhez.

Az utóbbi hetekben Oroszország számottevően fokozta a széles körű támadássorozatok gyakoriságát. A január 24-i és február 3-i csapások közötti szünet megmutatkozott a támadás horderejében: Oroszország kedden 71 rakétát lőtt ki, szemben a január 18-i 4, a január 20-i 27 és a január 24-i 21 rakétával.

Putyinnak csak időre volt szüksége, hogy újratöltse a rakétákat, feltankolja a repülőgépeket, és a levegőbe emelje őket

- értékelte a helyzetet Ruszlan Horbenko, a kormányzó Nép Szolgája párt képviselője. "Az ilyen hamis nyilatkozatok mindkét féltől, az oroszoktól és az Egyesült Államoktól egyaránt, csak gyengítik Ukrajna és az európai partnerek bizalmát" - kifogásolta Zelenszkij párttársa.

Ukrajnában tovább fokozza a frusztrációt, hogy az Egyesült Államok látszólag nem vesz tudomást arról: Oroszország több halálos csapást is végrehajtott a kérdéses időszakban. Ide tartozik egy bányászokat szállító busz elleni dróntámadás is Dnyipropetrovszkban, amelyben 12-en meghaltak.

Hogyan nevezhető ez tűzszünetnek, amikor Putyin és Oroszország ezalatt 12 bányászt ölt meg?

- tette fel a kérdést Olekszandr Merezsko, az ukrán parlament külügyi bizottságának elnöke.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Szergej Kozlov