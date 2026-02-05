  • Megjelenítés
Egyetlen mondattal durván kiverte a biztosítékot Donald Trump: kiakadtak egész Ukrajnában
Globál

Egyetlen mondattal durván kiverte a biztosítékot Donald Trump: kiakadtak egész Ukrajnában

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök keddi kijelentése, miszerint Vlagyimir Putyin "betartotta a szavát" azzal, hogy egy hétig nem indított tömeges rakéta- és dróncsapásokat Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen, döbbenetet és felháborodást váltott ki Kijevben - számol be az ukrán Kyiv Independent.

Ez vagy a szerencsétlenségünk kigúnyolása, a helyzet félreértése, vagy pedig puszta vágyálom

- nyilatkozta Volodimir Arijev, az ukrán ellenzéki Európai Szolidaritás párt képviselője.

Ahogy a Kyiv Independent felidézi, az energetikai infrastruktúrára vonatkozó részleges tűzszünet zavaros története épp egy hete, január 29-én kezdődött. Ekkor jelentette be Trump váratlanul, hogy Putyin beleegyezett: egy hétig nem támadja az ukrán városokat. További részletekről nem esett szó a Fehér Házban, így a Kreml számára adott volt a lehetőség, hogy betömje az információs hézagokat: mint közölték, a megállapodás csak Kijevre vonatkozik, és február 1-jéig tart.

kedden éjjel aztán Oroszország megindította a tél eddigi legnagyobb támadássorozatát, folytatva az ukrán energetikai infrastruktúra rombolását, miközben a hőmérséklet mínusz 20 Celsius-fok alá süllyedt.

Még több Globál

Nagyban zajlik a béketárgyalás, kiakadtak Trumpon Kijevben – Orosz-ukrán háborús híreink percről percre csütörtökön

Egy éven belül eldőlhet minden? – Elmondta Zelenszkij, mikor zárulhat le a háború

Döbbenetes számot mondott be Zelenszkij – Ha nem állítják meg Putyint, Európát is lerohanhatja?

Vasárnaptól vasárnapig tartott

- mondta Trump aznap a részleges tűzszünetről, majd hozzátette: "Aztán lejárt, és [Putyin] keményen lecsapott rájuk. [...] Betartotta a szavát. Egy hét sok – elfogadunk bármit."

Ez egyértelműen Putyin győzelme

- vélekedett Inna Szovszun, az ukrán Holosz párt képviselője.

Azt állíthatja, hogy Oroszország jóindulatot mutatott, miközben tovább húzza a tárgyalási folyamatot

- tette hozzá a törvényhozó.

A Kyiv Independent szerint Ukrajnában egy hét tömeges orosz rakéta- és dróncsapás nélkül nem számít soknak. Ilyen rendszeresen előfordul, amióta a Kreml 2022 októberében elkezdte bombázni az energetikai létesítményeket –

egyszerűen ennyi idő kell Oroszországnak a hasonló támadások előkészítéséhez.

Az utóbbi hetekben Oroszország számottevően fokozta a széles körű támadássorozatok gyakoriságát. A január 24-i és február 3-i csapások közötti szünet megmutatkozott a támadás horderejében: Oroszország kedden 71 rakétát lőtt ki, szemben a január 18-i 4, a január 20-i 27 és a január 24-i 21 rakétával.

Putyinnak csak időre volt szüksége, hogy újratöltse a rakétákat, feltankolja a repülőgépeket, és a levegőbe emelje őket

- értékelte a helyzetet Ruszlan Horbenko, a kormányzó Nép Szolgája párt képviselője. "Az ilyen hamis nyilatkozatok mindkét féltől, az oroszoktól és az Egyesült Államoktól egyaránt, csak gyengítik Ukrajna és az európai partnerek bizalmát" - kifogásolta Zelenszkij párttársa.

Ukrajnában tovább fokozza a frusztrációt, hogy az Egyesült Államok látszólag nem vesz tudomást arról: Oroszország több halálos csapást is végrehajtott a kérdéses időszakban. Ide tartozik egy bányászokat szállító busz elleni dróntámadás is Dnyipropetrovszkban, amelyben 12-en meghaltak.

Hogyan nevezhető ez tűzszünetnek, amikor Putyin és Oroszország ezalatt 12 bányászt ölt meg?

- tette fel a kérdést Olekszandr Merezsko, az ukrán parlament külügyi bizottságának elnöke.

Kapcsolódó cikkünk

Lejárt az utolsó nukleáris alku Oroszországgal, folytatódnak a béketárgyalások – Háborús híreink csütörtökön

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Szergej Kozlov

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Történelmi támadás érte Ukrajnát, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Szerdai híreink az orosz-ukrán háborúról percről percre
Adták a technológiai részvényeket, valósággal szétverték az AMD-t
Dermesztő orosz terv bukott ki: egyetlen tollvonással megszerzik Európa egyik legjobb termőföldjét
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility