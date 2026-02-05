  • Megjelenítés
Figyelmeztet Európa legerősebb vezetője: olyan háború jöhet, amely egy egész régiót boríthat lángba
Figyelmeztet Európa legerősebb vezetője: olyan háború jöhet, amely egy egész régiót boríthat lángba

A Közel-Keleten komoly az aggály amiatt, hogy jelentős, regionális háború robbanhat ki, az Egyesült Államok és Irán konfliktusa nagyobb konfliktussá eszkalálódhat. Németország mindent meg fog tenni azért, hogy a feszültség csökkenjen, a régió stabilizálódjon - mondta Friedrich Merz német kancellár közel-keleti körútján.

Ma és tegnap is olyan beszélgetéseket folytattam, melyek során jelentős aggályok hangzottak el azzal kapcsolatosan, hogy tovább eszkalálódhat az Iránnal való konfliktus”

– idézi a német kancellárt a Reuters, aki Dohában beszélt.

Felszólította a perzsa államot,

hogy szüntessék meg az „agressziót” és kezdjenek tárgyalásokat a konfliktushelyzet rendezéséről.

Merz kancellár egyszerre utalt az Irán-USA konfliktusra és az iráni tüntetők, valamint a kormány konfliktusára.

Arról is beszélt, hogy Németország mindent meg fog tenni azért, hogy de-eszkalálja a helyzetet, elkerülje a régiós háborút és stabilitást hozzon a Közel-Keletre.

Közben Ali Hámenei ajatollah arról beszélt: Irán meg fogja védeni magát minden külföldi agresszorral szemben. Trump elnök pedig arról beszélt egy interjúban: az iráni vezető jobban teszi, ha nagyon aggódni kezd.

Címlapkép forrása: Wisam Hashlamoun/Anadolu via Getty Images

