Ítéletet mondtak a szakadár vezetők fölött: nagyon súlyos büntetéssel néznek szembe

A Hegyi-Karabahi Köztársaság még a Szovjetunió felbomlása idején jött létre, amikor a hivatalosan az azeri tagköztársasághoz tartozó, de örmény többségű terület kikiáltotta függetlenségét. Örményország és Azerbajdzsán előbb az 1990-es években, majd 2020-ban vívtak háborút a területért, hogy aztán Baku 2023-ban egy villámháború során teljesen elfoglalja a régiót. Az azeri győzelem után a térség szinte összes – örmény – lakosa elhagyta Hegyi-Karabahot, a szakadár állam tisztviselőinek egy részét viszont az azeri erők elfogták.

Öt tisztviselőt életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek, köztük Arajik Harutyunyant, aki az azeri invázió idején a szakadár állam elnöke volt.

Más volt tisztviselők 15-20 év börtönt kaptak.

A vádlottak bűnlajstroma hosszú: béke és emberiség elleni bűncselekmények, háborús bűncselekmények, agresszív háború előkészítése és végrehajtása, népirtás, a háborús törvények és szokások megsértése, terrorizmus és erőszakos hatalomátvétel.

Jogvédő szervezetek szerint a tavaly januárban kezdődött pereknél kérdéses, hogy a vádlottak megkapják-e a fair eljárást.

Harutyunyan ügyvédje azt mondta, ezt az ítéletet várták, de a vádakkal és az ítélettel sem értenek egyet.

Ruben Vardanyan milliomos üzletember, Hegyi-Karabah egykori második számú vezetője még vár az ítéletére, amely várhatóan szintén életfogytiglani börtönbüntetés lesz.

Örményország és Azerbajdzsán tavaly augusztusban Donald Trump közvetítésével békét kötött egymással, de számos megoldatlan kérdés van még a két ország viszonyában, többek között Hegyi-Karabah ügye.

Címlapkép: Örményország fölötti győzelmet ünneplő azeri katonák Bakuban 2025-ben. Forrás: Resul Rehimov/Anadolu via Getty Images