Kiszivárgott: a háttérben meghúzódva titkos tárgyalásokat kezdett az európai nagyhatalom Vlagyimir Putyinnal
Portfolio
Emmanuel Macron francia elnök magas rangú diplomatája kedden Moszkvában járt, ahol orosz tisztviselőkkel folytatott tárgyalást egyebek mellett az orosz-ukrán háborúról – közölte egy, a találkozóról tudomással rendelkező forrás, valamint két diplomáciai forrás a Reutersszel.

Az első forrás szerint Emmanuel Bonne, aki 2019 óta vezeti Macron diplomáciai stábját, a Kreml tisztviselőivel találkozott. Ennél több részletet nem közölt, csupán annyit mondott, hogy a megbeszélések célja a párbeszéd fenntartása volt a kulcsfontosságú kérdésekről, mindenekelőtt Ukrajnáról.

A francia elnöki hivatal sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánta az értesülést, ugyanakkor közölte:

Ahogyan az elnök tegnapi, rögtönzött nyilatkozatában is elmondta, technikai szintű egyeztetések zajlanak, teljes átláthatóság mellett, Volodimir Zelenszkij elnökkel és a fő európai partnerekkel egyeztetve.

A két diplomáciai forrás szerint a szövetségeseket előzetesen tájékoztatták a kezdeményezésről, és Bonne tárgyalásokat folytatott Jurij Usakovval, Vlagyimir Putyin orosz elnök külpolitikai tanácsadójával.

A francia elnök kedden arról beszélt, hogy

fontolgatja a kapcsolatfelvételt Vlagyimir Putyinnal az ukrajnai háború ügyében.

Fontos, hogy az európaiak helyreállítsák a saját tárgyalási csatornáikat

- fejtette ki Macron, aki már decemberben is felvetette ennek a lehetőségét, amennyiben az amerikai közvetítésű tárgyalások megakadnak.

Macron szerint Moszkvában továbbra is csekély a hajlandóság a tűzszüneti tárgyalásokra, ennek ellenére nyitva hagyja a párbeszéd lehetőségét. Kedden hozzátette, hogy szakértői szinten már zajlanak megbeszélések.

A Kreml szerdán azt közölte, hogy mindössze alacsony szintű egyeztetések zajlanak Oroszország és Franciaország között,

a két államfő esetleges egyeztetéséről azonban még nincs bejelentenivalójuk.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Gerard Julien

