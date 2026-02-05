Kiszivárgott: a háttérben meghúzódva titkos tárgyalásokat kezdett az európai nagyhatalom Vlagyimir Putyinnal

Az első forrás szerint Emmanuel Bonne, aki 2019 óta vezeti Macron diplomáciai stábját, a Kreml tisztviselőivel találkozott. Ennél több részletet nem közölt, csupán annyit mondott, hogy a megbeszélések célja a párbeszéd fenntartása volt a kulcsfontosságú kérdésekről, mindenekelőtt Ukrajnáról.
A francia elnöki hivatal sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánta az értesülést, ugyanakkor közölte:
Ahogyan az elnök tegnapi, rögtönzött nyilatkozatában is elmondta, technikai szintű egyeztetések zajlanak, teljes átláthatóság mellett, Volodimir Zelenszkij elnökkel és a fő európai partnerekkel egyeztetve.
A két diplomáciai forrás szerint a szövetségeseket előzetesen tájékoztatták a kezdeményezésről, és Bonne tárgyalásokat folytatott Jurij Usakovval, Vlagyimir Putyin orosz elnök külpolitikai tanácsadójával.
A francia elnök kedden arról beszélt, hogy
fontolgatja a kapcsolatfelvételt Vlagyimir Putyinnal az ukrajnai háború ügyében.
Fontos, hogy az európaiak helyreállítsák a saját tárgyalási csatornáikat
- fejtette ki Macron, aki már decemberben is felvetette ennek a lehetőségét, amennyiben az amerikai közvetítésű tárgyalások megakadnak.
Macron szerint Moszkvában továbbra is csekély a hajlandóság a tűzszüneti tárgyalásokra, ennek ellenére nyitva hagyja a párbeszéd lehetőségét. Kedden hozzátette, hogy szakértői szinten már zajlanak megbeszélések.
A Kreml szerdán azt közölte, hogy mindössze alacsony szintű egyeztetések zajlanak Oroszország és Franciaország között,
a két államfő esetleges egyeztetéséről azonban még nincs bejelentenivalójuk.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Gerard Julien
Az emberiség történetének legnagyobb, rögzített holdbecsapódását várják
Nagyon látványos lesz, ha tényleg eléri a Holdat.
Kolosszális katonai gépet villantott a nagyhatalom: feltűnt az égen a YH-1000S, ez lehet a kulcs az invázióhoz
Nehéz terepen is kiválóan bevethető.
Csúnya botrány Washingtonban: megalázták a német képviselőket, akik borították az asztalt
Végül csak egy AfD-s politikus találkozott a Trump-adminisztráció embereivel.
Régi irodaházból kollégium: ilyen átalakulásra készül a főváros szívében álló épület
A Károli Gáspár Református Egyetem alakíttatja át egyik budapesti épületét.
Váratlan döntést hozott a magyar Spar anyacége
Muszáj pénzt tolniuk a cégbe.
Kimondta az uniós vezető: válságos Putyin háborús gépezetének helyzete
Az uniós szankciók az elmúlt időszakban látványos hatást fejtenek ki.
Elképesztő elemzés jött Amerikából: ez most a világ legjobb tankja – Szinte hihetetlen, melyik gép a győztes
Ez a harckocsi nem éppen szokott a listák élén szerepelni.
Ilyen kamatok mellett kaphatsz személyi kölcsönt 2026 februárjában
Miközben a kereslet rekordmagas, az idei évben több bank is változtatott a személyi kölcsönök feltételein. Mutatjuk a friss banki ajánlatokat, megnézzük hol a legolcsóbb most a hitelfelvétel
Korunk egyik legégetőbb problémája, ám ma már szinte senki nem beszél róla
Bár a klímaváltozás hatásai fokozódnak, a téma a gazdasági válságok és a lehangoló hírektől való elfáradás miatt egyre inkább kiszorul a közbeszédből.
Az európai nyugdíj-megtakarítás kispályás az amerikaihoz képest
Nemrég a HOLDBLOG-on értekeztünk arról, hogy a holland nyugdíjrendszer reformja mekkora hatással lehet a kötvénypiacokra. Az érvelés alapja az volt, hogy a holland nyugdíjcélú megtakarítások
Ötször gyengébb a monetáris politika?
Számtalan becslés született arra vonatkozóan, hogy milyen a monetáris politika hatása a gazdaságra. Ezek alapján hatékony eszköznek tűnik. De mi van, ha azok a tanulmányok nem jelenhettek meg,
DIMOP 1.1.2: mennyi pénz ment el, és mennyi maradt?
Mostanra mindhárom DIMOP Plusz-1.1.2 konstrukció (A/B/C) esetében megszülettek a nyertes listák, így már számszerűen is látszik: mekkora volt a keret, hány pályázó nyert, és a nyertesek a te
Recenzió Sulyok Katalin Van-e jogunk a fenntarthatatlansághoz? Perstratégiák a jövő nemzedékek környezeti és klímapereiben című könyvéről
A kötet a legfrissebb hazai alkotmánybírósági döntésektől a nemzetközi klímaperekig elemzi, miért van szükség a jogrendszer gyökeres megújítására a környezeti válság idején.
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
Simán lehet évi 2-3 százalékos növekedés Zsiday Viktor szerint
Az elmúlt időszakban több helyen járva azt tapasztalom, hogy elképesztően negatív a magyar gazdaságról kialakított vélemény, kicsit hasonló ahhoz, mint amikor 2013-ban megírtam a hét... The
Megindította Trump a pusztító armadát: küszöbön a totális háború – Komoly fordulat jöhet
Mikor enyhülhet a tetőfokára hágott feszültség?
Tényleg veszélyben van a dollár? Bod Péter Ákost kérdeztük
Az MNB volt elnöke válaszolt kérdéseinkre.
Ennyi volt az évszázad ralija? Történelmi napokat él az arany és az ezüst
Trendforduló vagy vételi lehetőség: ez a nagy kérdés.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?