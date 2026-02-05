Kiszivárgott: titkos alkut köt Oroszország és Amerika - Úgy néz ki, az utolsó pillanatban sikerül elkerülni a katasztrófát

Az Új START az utolsó, még érvényben lévő szerződés, amely korlátok közé szorítja a két nagyhatalom nukleáris arzenálját. Az Egyesült Államok és Oroszország együttesen a világ nukleáris robbanófejeinek mintegy 85 százalékát birtokolja.

A tárgyalásokat Donald Trump megbízottai, Steve Witkoff és Jared Kushner folytatták, akik az Abu-Dzabiban zajló ukrajnai béketárgyalások margóján egyeztettek orosz tisztviselőkkel a szerződés sorsáról. A tervezett kompromisszum szerint

mindkét fél további hat hónapon át betartaná az Új START feltételeit, miközben egy esetleges új, átfogó egyezményről tárgyalnak.

Egy amerikai tisztviselő jelezte, hogy a szerződés csütörtöki lejáratát formálisan nem hosszabbítják meg, az egyezséget jogilag nem véglegesítik. Egy másik forrás szerint az alku ezért csupán egyfajta "szóbeli" megállapodás lehet, lényegében Moszkva és Washington jóindulatán múlik, betartják-e az egyezményt úgy is, hogy az érvényét vesztette.

A mostani egyeztetések eredményeként újraindulhat az amerikai és az orosz hadsereg közötti párbeszéd is, amelyet 2021-ben, az ukrajnai invázió előtt függesztettek fel.

A New START korlátot szab a tengeralattjárókon, rakétákon és stratégiai bombázókon telepíthető nukleáris robbanófejek számának, és részletes ellenőrzési, valamint átláthatósági mechanizmusokat tartalmaz.

A Fehér Ház eredetileg szkeptikusan viszonyult a szerződés meghosszabbításához, mivel az nem vonatkozik Kínára, amely ugyan kisebb, de gyorsan bővülő nukleáris arzenállal rendelkezik. Marco Rubio külügyminiszter szerdán megismételte, hogy a 21. századi fegyverzetkorlátozás Kína bevonása nélkül elképzelhetetlen. Peking ugyanakkor eddig nem mutatott érdemi érdeklődést egy ilyen megállapodáshoz való csatlakozás iránt.

Címlapkép forrása: Shutterstock