  • Megjelenítés
Kolosszális katonai gépet villantott a nagyhatalom: feltűnt az égen a YH-1000S, ez lehet a kulcs az invázióhoz
Globál

Kolosszális katonai gépet villantott a nagyhatalom: feltűnt az égen a YH-1000S, ez lehet a kulcs az invázióhoz

Portfolio
Kína bemutatta a nyilvánosságnak a YH-1000S hibrid autonóm nagyméretű szállító repülőgépet – írja az Interesting Engineering.

A Kína délnyugati részén található Csungking tartományban található Kínai Repülési Aerodinamikai Akadémia (CAAA) kifejlesztett egy autonóm szállító repülőgépet, amelyet megvillantottak a nagyközönség előtt. A nyilvánosságra hozott információk szerint a típust Peking a külföldi vásárlók számára is elérhetővé teszi a jövőben. Nem ez volt a gép első repülése, 2025 májusában már a levegőbe emelkedett, most látványosan prezentálta a képességeit. A bemutatón kiderült, hogy a YH-1000S

nagyon rövid fel- és leszállási pályát igényel, éppen ezért a nehezen megközelíthető helyekre is el tudja juttatni a szállítmányokat.

A cikk szerint Kína azt várja az autonóm géptől, hogy kulcsszerepet játszik majd a vészhelyzet-elhárításoknál, valamint a logisztikai kihívások megoldásánál. Az ország állami médiája szerint a szállításnál többre is képes, így megfigyelési feladatokra és tengeri felügyeltre is be lehet vetni. A jármű hibrid meghajtási rendszere teszi lehetővé, hogy nehéz körülmények között is képes legyen földet érni, így akár egyszerű közutakon, vagy füves mezőkön is leszállhat. Felszerelhető kiegészítő elemekkel is, ezek a vízen és a havas terepen is lehetővé teszik a landolást.

A hatótávolságáról és a teherbírásáról is meglehetősen impozáns adatokat osztottak meg a gyártók, 1500 kilométeres távolságot bír, hasznos teherbírása pedig 1200 kilogramm. Sokoldalúságát jellemzi, hogy elölről képes ki- és berakodni a rakományt, vagy akár le is eresztheti. A képességei lehetővé teszik Peking számára, hogy egy nagyszabású támadó hadművelet során is kihasználja a lehetőségeket, nehezen járható hegyvidéki terepen is. A YH-1000S éppen ezért

kulcsfontosságú lehet Kínának egy esetleges Tajvan elleni invázió során, ahol rendkívül nehéz terep várna a partraszálló katonákra.

Kapcsolódó cikkünk

Egyetlen mutató világít rá igazán, hogy a feltörekvő nagyhatalom elsöprő háborúra készül

Kész van a mesterterv: betonbiztos stratégiával vernék vissza a nagyhatalom katonai invázióját

Címlapkép forrása: Zhou Yi/China News Service/VCG via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Történelmi támadás érte Ukrajnát, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Szerdai híreink az orosz-ukrán háborúról percről percre
Megtörtént az áttörés, lélektani szintre erősödött a forint
Dermesztő orosz terv bukott ki: egyetlen tollvonással megszerzik Európa egyik legjobb termőföldjét
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility