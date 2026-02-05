Kolosszális katonai gépet villantott a nagyhatalom: feltűnt az égen a YH-1000S, ez lehet a kulcs az invázióhoz

A Kína délnyugati részén található Csungking tartományban található Kínai Repülési Aerodinamikai Akadémia (CAAA) kifejlesztett egy autonóm szállító repülőgépet, amelyet megvillantottak a nagyközönség előtt. A nyilvánosságra hozott információk szerint a típust Peking a külföldi vásárlók számára is elérhetővé teszi a jövőben. Nem ez volt a gép első repülése, 2025 májusában már a levegőbe emelkedett, most látványosan prezentálta a képességeit. A bemutatón kiderült, hogy a YH-1000S

nagyon rövid fel- és leszállási pályát igényel, éppen ezért a nehezen megközelíthető helyekre is el tudja juttatni a szállítmányokat.

A cikk szerint Kína azt várja az autonóm géptől, hogy kulcsszerepet játszik majd a vészhelyzet-elhárításoknál, valamint a logisztikai kihívások megoldásánál. Az ország állami médiája szerint a szállításnál többre is képes, így megfigyelési feladatokra és tengeri felügyeltre is be lehet vetni. A jármű hibrid meghajtási rendszere teszi lehetővé, hogy nehéz körülmények között is képes legyen földet érni, így akár egyszerű közutakon, vagy füves mezőkön is leszállhat. Felszerelhető kiegészítő elemekkel is, ezek a vízen és a havas terepen is lehetővé teszik a landolást.

A hatótávolságáról és a teherbírásáról is meglehetősen impozáns adatokat osztottak meg a gyártók, 1500 kilométeres távolságot bír, hasznos teherbírása pedig 1200 kilogramm. Sokoldalúságát jellemzi, hogy elölről képes ki- és berakodni a rakományt, vagy akár le is eresztheti. A képességei lehetővé teszik Peking számára, hogy egy nagyszabású támadó hadművelet során is kihasználja a lehetőségeket, nehezen járható hegyvidéki terepen is. A YH-1000S éppen ezért

kulcsfontosságú lehet Kínának egy esetleges Tajvan elleni invázió során, ahol rendkívül nehéz terep várna a partraszálló katonákra.

Címlapkép forrása: Zhou Yi/China News Service/VCG via Getty Images