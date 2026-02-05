A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) és az ELTE KRTK Világgazdasági Intézet munkatársa a tegnap megjelent műsorban elmondta:
tulajdonképpen a Közel-Kelet majdnem összes országa, Törökországtól az Arab-félszigetig, Egyiptomig bezárólag, mind arról győzködi Trumpot, hogy ne háborúzzon Iránnal.
N. Rózsa Erzsébet szerint Irán nukleáris programja azért fontos, mert a perzsa állammal kapcsolatos három biztonságpolitikai kérdés – a nukleáris program, a rakétaprogram és az "ellenállás tengelyének" nevezett hálózat – közül Ali Hámenei ajatollah értelmezésében egyedül az atomprogram kapcsán lehet tárgyalásokba bocsátkozni.
A Közel-Kelet-szakértő kiemelte: Irán sosem bízott az Egyesült Államokban, de a tavalyi 12 napos háború óta pláne,
hiszen pont az Egyesült Államokkal ültek volna le másnap a következő tárgyalási fordulóra, amikor Izrael megtámadta Iránt, és ebbe a támadásba az Egyesült Államok is becsatlakozott.
N. Rózsa hangsúlyozta:
úgy tűnik, mintha a tüntetéshullámnak jelenleg vége lenne.
Hozzátette, hogy az iráni hivatalos álláspont is több ezer civil áldozatról beszél a tüntetők közül, de a külföldről hallott adatok viszont 20, akár 30 ezer halottat is említenek.
Én azt gondolom, hogy ezt nem fogjuk innen tudni. Szerintem a pár ezer is nagyon-nagyon sok, de tény és való, hogy rengeteg civil áldozat esett.
Az egyetemi tanár azzal kapcsolatban ugyanakkor szkeptikus volt, hogy az elűzött volt uralkodó fia, az országtól 47 éve távol lévő Reza Pahlavi át tudná venni a hatalmat Teheránban egy potenciális rendszerváltás során.
A Global Insight legutóbbi adásában szó esett még az iráni Forradalmi Gárda működéséről, a közel-keleti ország kétségbeejtő gazdasági helyzetéről, illetve arról is, hogy valójában milyen üzleti szándék húzódhat meg Donald Trump nyomásgyakorlása mögött.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh
Könyörögnek Trumpnak, hogy ne indítsa meg a pusztító támadást, de elkerülhető a háború? – Megszólalt a szakértő
Túl vagyunk a feszültségen, vagy még csak most jön a java?
