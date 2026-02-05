  • Megjelenítés
Különös üzemanyagszállítmány indult útnak
Különös üzemanyagszállítmány indult útnak

Egy venezuelai üzemanyagszállító tankerhajó a héten 150 ezer hordó benzint vett fel, ami arra utalhat, hogy az OPEC-tagállam az amerikai hatóságok felügyelete mellett készül energiahordozót juttatni Kubába. Közben a szigetországban egyre hosszabb sorok kígyóznak a töltőállomásokon, írja a Reuters.

A Reuters által megismert hajózási menetrend szerint az a tankerhajó, amely tavaly április óta venezuelai üzemanyagot szállít Kubába, ezen a héten fejezte be 150 ezer hordónyi benzin felvételét. Ez annak a jele lehet, hogy

az OPEC-tagország felkészül arra, hogy az Egyesült Államok felügyelete mellett lássa el a szigetországot üzemanyaggal.

Csütörtökig nem volt egyértelmű, hogy a hajó már elhagyta-e Venezuelát. A TankerTrackers.com megfigyelőszolgálat utoljára hétfőn észlelte a tankhajót venezuelai vizeken. A Reutersnek nem sikerült megerősítenie a hajó végső úti célját. Jelenleg bármely tankerhajó csak az Egyesült Államok jóváhagyásával hagyhatja el Venezuela vizeit, mivel az amerikai katonai jelenlét folyamatos a Karib-térségben.

Miguel Díaz-Canel kubai elnök csütörtökön, Havannából nyilatkozva ismertette országa energiahelyzetét, miközben a benzin- és gázolajvásárlók sorai tovább nőnek a töltőállomásoknál.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: jmsilva via Getty Images

