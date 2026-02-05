  • Megjelenítés
Lecsaptak az iráni elitegységek, két hajót foglaltak le a Perzsa-öbölben - Hatalmas lehetett volna a kár
Globál

Lecsaptak az iráni elitegységek, két hajót foglaltak le a Perzsa-öbölben - Hatalmas lehetett volna a kár

MTI
A Forradalmi Gárda iráni elithadsereg lefoglalt a Perzsa-öbölben két olajszállító tartályhajót, amelyeket üzemanyag-csempészettel vádolnak - jelentette az állami televízió csütörtökön. A vízi járművek körülbelül 1 millió liter üzemanyagot, egyebek mellett dízelt szállítottak.

Az iráni Forradalmi Gárda elit alakulatai

két olajszállító tartályhajót foglaltak le a Perzsa-öbölben üzemanyag-csempészet gyanúja miatt

– számolt be róla csütörtökön az iráni állami televízió.

A gárda haditengerészetének helyi parancsnoka, Hejdar Hanrian-Modzsarad tábornok közölte, hogy a vízi járművek körülbelül 1 millió liter üzemanyagot, egyebek mellett dízelt szállítottak. A hajókat a Fárszi-sziget közelében foglalták le, majd a déli Busehr kikötővárosba vontatták. A fedélzeten tartózkodó, 15 külföldiből álló legénységet az iráni hatóságok őrizetbe vették. A jelentés nem tért ki a hajók üzemeltetőire, valamint arra sem, hogy milyen zászló alatt közlekedtek.

Még több Globál

Óriási hibát követett el az orosz haderő – Egy egész rakétaosztály megsemmisült

Világraszóló botrány: Trump tyúkszemére lépett a lengyel házelnök, példátlan büntetéssel sújtották Washingtonból

Egyezség született Moszkva és Kijev között, kiakadtak Trumpon Ukrajnában – Orosz-ukrán háborús híreink percről percre csütörtökön

A Forradalmi Gárda közleménye szerint a vízi járművek az utóbbi hónapokban egy üzemanyagcsempész-hálózat tevékenységében vettek részt, azonosításuk pedig a haditengerészet hírszerzési információi alapján történt.

Az üzemanyag-csempészet tartós problémát jelent Iránban,

ahol az üzemanyag ára az egyik legalacsonyabb a világon. Az iráni hatóságok szerint az állam évente több milliárd dollárt veszít az illegális üzemanyag-kereskedelem miatt.

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Figyelem, meglepő bejelentés jött a 14. havi nyugdíj folyósításáról
Egyezség született Moszkva és Kijev között, kiakadtak Trumpon Ukrajnában – Orosz-ukrán háborús híreink percről percre csütörtökön
Figyelmeztet Európa legerősebb vezetője: olyan háború jöhet, amely egy egész régiót boríthat lángba
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility