Megfenyegette Trump Amerika ősi ellenségét: "nagyon aggódnotok kell, rossz dolgokat fogunk csinálni veletek"

Irán és az Egyesült Államok tárgyalóasztalhoz ültek, ugyanakkor Ali Hámenei ajatollah jobban teszi, ha továbbra is „nagyon aggódik” – jelentette ki Donald Trump egy interjúban, melyet az NBC-nek adott.

Szerintem nagyon aggódnia kell. Igen, nagyon aggódnia kell”

– mondta Trump, az iráni vezetőre utalva.

Elismerte: Irán és az Egyesült Államok vezetése pénteken tárgyal majd Ománban, a legtöbb elemző (és iráni vezetők) viszont nem számítanak lényeges áttörésre.

Arra is kitért, hogy az Egyesült Államok továbbra is támogatja az iráni rezsim elleni tüntetőket, ennek bizonyítéka, hogy tavaly nyáron szétbombázták az iráni atomprogramot.

Hozzátette ugyanakkor:

szerinte Irán ismét elkezdte a nukleáris képesség fejlesztését.

Totálisan megsemmisítettük őket. De aztán azon gondolkoztak, hogy az ország másik részén újrakezdik az építkezést. Rájöttünk erre. Azt mondtam nekik, most csúnya dolgokat fogunk művelni veletek”

– mondta az amerikai elnök.

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain