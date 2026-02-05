Meglepő döntés született: megkaphatja Ukrajna a régóta áhított vadászgépeket

Tusk egyúttal bejelentette Lengyelország Ukrajnának nyújtott negyvennyolcadik katonai segélycsomagját is. Ennek értéke mintegy 200 millió zloty, vagyis több mint 55 millió dollár,

és elsősorban páncélozott járműveket tartalmaz.

A lengyel kormányfő hangsúlyozta, hogy Zelenszkijjel abban állapodtak meg: rugalmasan alkalmazkodnak a változó helyzethez, és a valós, aktuális igényeknek megfelelően igazítják a megállapodásokat. Tusk elismerte, hogy Ukrajnának különféle légvédelmi eszközökre van szüksége, elsősorban bizonyos típusú lőszerekre és rakétákra, de hangsúlyozta: Lengyelország mindenben nem tud segítséget nyújtani.

A bejelentés szerint a vadászgépekért cserébe Ukrajna drónokat és dróntechnológiát biztosít Lengyelországnak.

Varsó hatékony drónelhárító rendszert kíván kiépíteni, és ebben kiemelt szerepet szán az ukrán együttműködésnek.

Már tavaly decemberben kiderült, hogy Lengyelország tárgyalásokat folytat Ukrajnával a MiG–29-esek átadásáról. A hírek szerint akár kilenc vadászgép is szóba kerülhet. Az átadás azért vált időszerűvé, mert a gépek elérték szolgálati idejük végét, és a lengyel légierőben modernebb alternatívákra térnek át.

Lengyelországnak a korábbi átadások következtében 14 darab MiG-29-ese maradt, ebből 3 kétüléses oktatóváltozat volt. A maradék vadászbombázókat, bár az ukránok többször is kérték, Varsó visszatartotta. Ennek oka, a lengyel indoklás szerint, hogy a modernebb gépek érkezéséig védtelen maradt volna a légterük.

Karol Nawrocki lengyel elnök megerősítette, hogy Lengyelország nem zárkózik el a cserétől.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images