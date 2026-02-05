  • Megjelenítés
Megszólalt Donald Trump Orbán Viktor újraválasztásáról
Globál

Megszólalt Donald Trump Orbán Viktor újraválasztásáról

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök egy Truth Social posztban fejezte ki támogatását Orbán Viktor miniszterelnök újraválasztása mellett. Az elnök Orbánt „erős és határozott vezetőként” jellemezte, aki szerinte bizonyítottan képes jelentős eredmények elérésére.

Trump kiemelte, hogy a magyar kormányfő „fáradhatatlanul küzd hazájáért és népéért”, és párhuzamot vont saját, Egyesült Államokért végzett munkájával. A nyilatkozat szerint Orbán Viktor fő céljai közé tartozik Magyarország védelme, a gazdaság növekedésének elősegítése, a munkahelyteremtés, a kereskedelem bővítése, valamint az illegális bevándorlás megállítása és a közrend fenntartása.

Az amerikai elnök külön hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolatai az ő hivatali ideje alatt „új szintre emelkedtek”, amit nagyrészt Orbán Viktor vezetésének tulajdonított. Trump szerint a két ország együttműködése „rendkívül sikeres pályán” haladt, amelyet a jövőben is érdemes folytatni.

Orbán Viktor igazi barát, harcos és győztes, és teljes, feltétlen támogatásomat élvezi Magyarország miniszterelnökeként történő újraválasztásához

- jelentette ki posztja végén Donald Trump.

Még több Globál

Döbbenetes számok érkeztek: drasztikusan visszaesett a szennyező cégek elleni fellépés az Egyesült Államokban

Egyezség született Moszkva és Kijev között, kiakadtak Trumpon Ukrajnában – Orosz-ukrán háborús híreink percről percre csütörtökön

Meglepő döntés született: megkaphatja Ukrajna a régóta áhított vadászgépeket

Az amerikai elnök esetleges magyarországi látogatásáról ebben a posztban nem esett szó.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Figyelem, meglepő bejelentés jött a 14. havi nyugdíj folyósításáról
Figyelmeztet Európa legerősebb vezetője: olyan háború jöhet, amely egy egész régiót boríthat lángba
Egyezség született Moszkva és Kijev között, kiakadtak Trumpon Ukrajnában – Orosz-ukrán háborús híreink percről percre csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility