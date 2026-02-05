Megszólalt Donald Trump Orbán Viktor újraválasztásáról

Donald Trump amerikai elnök egy Truth Social posztban fejezte ki támogatását Orbán Viktor miniszterelnök újraválasztása mellett. Az elnök Orbánt „erős és határozott vezetőként” jellemezte, aki szerinte bizonyítottan képes jelentős eredmények elérésére.

Trump kiemelte, hogy a magyar kormányfő „fáradhatatlanul küzd hazájáért és népéért”, és párhuzamot vont saját, Egyesült Államokért végzett munkájával. A nyilatkozat szerint Orbán Viktor fő céljai közé tartozik Magyarország védelme, a gazdaság növekedésének elősegítése, a munkahelyteremtés, a kereskedelem bővítése, valamint az illegális bevándorlás megállítása és a közrend fenntartása.

Az amerikai elnök külön hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolatai az ő hivatali ideje alatt „új szintre emelkedtek”, amit nagyrészt Orbán Viktor vezetésének tulajdonított. Trump szerint a két ország együttműködése „rendkívül sikeres pályán” haladt, amelyet a jövőben is érdemes folytatni.

Orbán Viktor igazi barát, harcos és győztes, és teljes, feltétlen támogatásomat élvezi Magyarország miniszterelnökeként történő újraválasztásához

- jelentette ki posztja végén Donald Trump.

Az amerikai elnök esetleges magyarországi látogatásáról ebben a posztban nem esett szó.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán