Megtorlás az Ukrajna melletti kiállásért: támadás érte az olimpia helyszínét – Semlegesítették a kiberfenyegetést

Antonio Tajani olasz külügyminiszter szerint a támadások az olasz külföldi képviseleteket, valamint az olimpiához kapcsolódó weboldalakat – többek között a Cortina d'Ampezzo-i szállodák honlapjait – érték.

A tárca tájékoztatása szerint mintegy 120 weboldalt támadtak meg, de ezeket sikerült gyorsan és hatékonyan semlegesíteni.

A támadásokért egy oroszbarát hackercsoport vállalta a felelősséget. A Noname057 nevű szervezet a Telegram-csatornáján azt állította, hogy

akciójuk megtorlás Olaszország Ukrajna melletti kiállásáért.

A csoport úgynevezett DDoS-támadásokkal fenyegetett meg mindenkit, aki az "ukrán terroristákat" támogatja. A hackerek célpontjai között több cortinai szálloda is szerepelt, és legalább egy hotel weboldala szerda délutánig továbbra sem volt elérhető.

Olaszország mintegy hatezer rendőrt és közel kétezer katonát vezényelt ki az olimpiai helyszínekre, melyek Milánótól a Dolomitokig húzódnak.

A biztonsági intézkedések különösen szigorúak Milánóban, ahol számos külföldi vezető részt fog venni a pénteki megnyitó ünnepségen, köztük J. D. Vance amerikai alelnök is.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Stephanie Scarbrough