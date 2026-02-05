  • Megjelenítés
Olyat lépett az Egyesült Államok, amitől pillanatok alatt összeomlott az orosz offenzíva
Olyat lépett az Egyesült Államok, amitől pillanatok alatt összeomlott az orosz offenzíva

Teljes összeomlást hozott az orosz haderőben az, hogy Elon Musk, az ukrán kormánnyal közösen letiltotta az illegálisan használt orosz Starlink-antennákat – állítja Szerhij „Flash” ukrán elemző Telegram-csatornáján.

Szerhij szerint az orosz erőknek egyenesen katasztrófával ért fel, hogy letiltották az általuk használt Starlink-antennákat. Az ukrán elemző szerint a hatás az egész hadseregen végiggyűrűzőtt, és egészen a felsővezetésig akadozik a kommunikáció.

Emiatt sok területen leálltak a támadások.

Az átállás az ukrán oldalon sem ment zökkenőmentesen. Sok egység késve adta be a Starlink-antenna gyári számát a haderőhöz, így ők is ideiglenes tiltással szembesültek.

Az elmúlt héten egyre több bizonyíték érkezett arról, hogy az orosz haderő Starlink-antennákat erősített a kamikaze-drónjaikhoz, amelyek így az élő kapcsolattal sokkal jobban irányíthatóvá váltak.

Elon Musk milliárdos amerikai vállalkozó az ukrán kormánnyal együttműködve először „sebességkorlátozást” vezetett be Ukrajna területén – tehát 75-90 kilométer/óra felett a rendszer letiltotta a kapcsolatot, majd később egyesével kezdték regisztrálni az ukrán antennákat.

Szerhij kommentárjából úgy tűnik, az orosz hadsereg nemcsak a drónokra szerelte rá az amerikai rendszert, hanem széles körben használta kommunikációra is a csapatai között.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

