Orosz támadás készül Európa ellen? Kerek perec elmondta Szergej Lavrov, mit tervez most Moszkva

Nyíltan reagált Szergej Lavrov orosz külügyminiszter azokra a pletykákra, politikusi kijelentésekre, melyek szerint Oroszország akár rövidtávon, akár hosszútávon Európa megtámadására készül.

Lavrov megszólalását az váltotta ki, hogy Boris Pistorius német védelmi miniszter azt mondta pár napja, hogy 2029-2030-ra Európának fel kell készülnie arra, hogy Oroszország akár támadást is indíthat ellenünk.

Nem értem, kit akarnak meggyőzni arról, hogy Oroszország meg fogja őket támadni. Egy kis történelmi tudással el lehetne kerülni, hogy ilyen ostoba gondolatok valakinek a fejébe szálljanak

- mondta az orosz diplomata.

Azt is hozzátette, hogy furcsa, hogy közben folyamatosan ismételgetik európai vezetők azt, hogy Oroszroszág meggyengült és alig halad Ukrajnában.

Azt mondják, Oroszországnak le kell győznie az elmaradást bizonyos fegyverekben. Gazdaságilag és katonailag gyenge Oroszország képét festik nekik. Közben a következő mondatban már arról beszélnek, hogy Oroszország megtámadhatja őket.

- mondta Lavrov.

Oroszország Ukrajna megtámadása előtt is rendszeresen azt ismételgette, hogy nem fogja megtámadni Ukrajnát.



Mindeközben: európai vezetők valójában nem arról beszélnek, hogy most, ebben a pillanatban bármikor támadhat Oroszország, hanem arról, hogy jelenleg gyenge, de hosszabb távon, ha vége a háborúnak és Oroszország pótolni tudja a veszteségeit, katonai fenyegetést jelent Európára nézve.



Ebben nincs ellentmondás.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images