  • Megjelenítés
Rajtaütés érte a világ egyik legtitkosabb katonai központját, ahonnan Moszkva a félelmetes Oresnyik rakétáit indítja
Globál

Rajtaütés érte a világ egyik legtitkosabb katonai központját, ahonnan Moszkva a félelmetes Oresnyik rakétáit indítja

Portfolio
Az ukrán védelmi erők januárban több sikeres csapást mértek az oroszországi Kapusztyin Jar rakétakísérleti telepre, Oroszország egyik legfontosabb rakéta‑ és fegyverkísérleti központjára - jelentette a militarnyi.com.

Az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkara közölte, hogy a támadások során FP-5 Flamingo drónokat is bevetettek. A jelentés szerint különböző rajtaütések eltérő mértékű károkat okoztak a létesítményekben, egy hangár pedig súlyosan megrongálódott.

A Kapusztyin Jarban működő kísérleti rakétatelep a Szovjetunió, majd Oroszország egyik legfontosabb katonai központja, lényegében ez a szovjet rakétaprogram bölcsője, itt fejlesztették ki az első ballisztikus, majd interkontinentális ballisztikus rakétáikat, valamint ezzel párhuzamosan a szükséges légvédelmet (Sz-75, Sz-300, Sz-400).

Az ukrajnai háborúban azzal híresült el, hogy Moszkva hivatalosan innen indította

az Oresnyik közepes hatótávolságú ballisztikus rakétáit Ukrajna ellen.

Még több Globál

Döbbenetes számok érkeztek: drasztikusan visszaesett a szennyező cégek elleni fellépés az Egyesült Államokban

Megszólalt Donald Trump Orbán Viktor újraválasztásáról

Egyezség született Moszkva és Kijev között, kiakadtak Trumpon Ukrajnában – Orosz-ukrán háborús híreink percről percre csütörtökön

Az Exilenova+ elemzőcsoport adatai szerint január 27-ről 28-ra virradó éjjel egy FP-5 Flamingo rakéta közvetlenül a telep egyik kulcsfontosságú infrastruktúraelemét találta el. Az okozott károk ugyanakkor ismeretlenek.

Kapcsolódó cikkünk

Egyezség született Moszkva és Kijev között, kiakadtak Trumpon Ukrajnában – Orosz-ukrán háborús híreink percről percre csütörtökön

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Figyelem, meglepő bejelentés jött a 14. havi nyugdíj folyósításáról
Figyelmeztet Európa legerősebb vezetője: olyan háború jöhet, amely egy egész régiót boríthat lángba
Egyezség született Moszkva és Kijev között, kiakadtak Trumpon Ukrajnában – Orosz-ukrán háborús híreink percről percre csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility