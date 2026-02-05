Rajtaütés érte a világ egyik legtitkosabb katonai központját, ahonnan Moszkva a félelmetes Oresnyik rakétáit indítja

Az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkara közölte, hogy a támadások során FP-5 Flamingo drónokat is bevetettek. A jelentés szerint különböző rajtaütések eltérő mértékű károkat okoztak a létesítményekben, egy hangár pedig súlyosan megrongálódott.

A Kapusztyin Jarban működő kísérleti rakétatelep a Szovjetunió, majd Oroszország egyik legfontosabb katonai központja, lényegében ez a szovjet rakétaprogram bölcsője, itt fejlesztették ki az első ballisztikus, majd interkontinentális ballisztikus rakétáikat, valamint ezzel párhuzamosan a szükséges légvédelmet (Sz-75, Sz-300, Sz-400).

Az ukrajnai háborúban azzal híresült el, hogy Moszkva hivatalosan innen indította

az Oresnyik közepes hatótávolságú ballisztikus rakétáit Ukrajna ellen.

Az Exilenova+ elemzőcsoport adatai szerint január 27-ről 28-ra virradó éjjel egy FP-5 Flamingo rakéta közvetlenül a telep egyik kulcsfontosságú infrastruktúraelemét találta el. Az okozott károk ugyanakkor ismeretlenek.

