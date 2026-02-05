  • Megjelenítés
Reagált a Kreml az elképesztő vádakra: Oroszországnak kémkedhetett a szexuális ragadozó pénzember?
Globál

Reagált a Kreml az elképesztő vádakra: Oroszországnak kémkedhetett a szexuális ragadozó pénzember?

Portfolio
A Kreml közlése szerint Moszkva nem kíván foglalkozni azokkal a bizonyítatlan nyugati sajtóértesülésekkel és lengyel politikusi állításokkal, amelyek Jeffrey Epsteint az orosz hírszerzéshez próbálják kötni - számol be a Reuters.

A Kreml csütörtökön jelezte, hogy nem kíván időt pazarolni a nyugati sajtóban, valamint a lengyel miniszterelnök által hangoztatott, bizonyíték nélküli állításra, miszerint a pedofíliával vádolt néhai milliomos, Jeffrey Epstein az orosz hírszerzés embere lehetett.

Donald Tusk lengyel kormányfő kedden bejelentette, hogy

Varsó vizsgálatot indít Epstein és az orosz titkosszolgálatok feltételezett kapcsolatai,

valamint azok Lengyelországra gyakorolt lehetséges hatásai miatt. Tusk ugyanakkor nem mutatott be bizonyítékot állításai alátámasztására. A nyugati média az elmúlt napokban többször is felvetette, hogy Epstein orosz ügynökként gyűjthetett kompromittáló anyagokat gazdag és befolyásos személyekről.

Még több Globál

Figyelmeztet Európa legerősebb vezetője: olyan háború jöhet, amely egy egész régiót boríthat lángba

Nagyban zajlik a béketárgyalás, kiakadtak Trumpon Kijevben – Orosz-ukrán háborús híreink percről percre csütörtökön

Figyelmeztet a Nobel-békedíjas szervezet: jöhet az elképzelhetetlen, küszöbön az atomháború

Kapcsolódó cikkünk

Eddig sosem hallott, ismeretlen részletek bukkantak elő az Epstein-aktákból: kiderült, miért maradt el a háború

Megszólalt Bill Gates volt felesége az Epstein-ügyben

Megalázó körülmények: lemondott az Epstein-botrányba keveredett szürke eminenciás

Újabb Epstein-kapcsolat: korábbi brit uniós biztost vizsgál az Európai Bizottság

Már az Epstein-ügy lengyel szálait vizsgálják, az orosz titkosszolgálatok is előkerültek

Ritkán látott nyilatkozat az európai vezetőtől: nem kímélné, vallatásra küldené a királyi család fekete bárányát

Lemondott a szlovák miniszterelnök tanácsadója, miután kiderült a kapcsolata Jeffrey Epsteinnel

A Reuters kérdésére Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője így reagált:

Szívesen viccelődnék az ilyen elméleteken, de ne pazaroljuk az időnket.

Orosz tisztviselők szerint az Epstein és az orosz hírszerzés közötti feltételezett összefüggést azért dobták be a köztudatba, hogy eltereljék a figyelmet a botrányról, amely meglátásuk szerint leleplezte az amerikai és európai elit képmutatását.

Az amerikai igazságügyi minisztérium által nyilvánosságra hozott Epstein-aktákban Oroszország több ezerszer szerepel. A dokumentumok szerint Epstein kapcsolatban állt orosz fiatal nőkkel is, köztük egy 26 éves nővel, akit András yorki hercegnek, III. Károly brit király öccsének akart bemutatni.

Különböző médiumok és bloggerek azt is találgatják, hogy Epstein az izraeli titkosszolgálatnak, azaz a Moszadnak vagy az amerikai CIA-nak kémkedhetett.

Eddig azonban egyetlen jelentős sajtótermék vagy hírügynökség sem hozott nyilvánosságra megdönthetetlen bizonyítékot erre.

Kapcsolódó cikkünk

Reagált a Kreml az elképesztő vádakra: Oroszországnak kémkedhetett a szexuális ragadozó pénzember?

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Jason Szenes

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Történelmi támadás érte Ukrajnát, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Szerdai híreink az orosz-ukrán háborúról percről percre
Nagyban zajlik a béketárgyalás, kiakadtak Trumpon Kijevben – Orosz-ukrán háborús híreink percről percre csütörtökön
Kínos helyzet: az amerikai különmegbízott hiába készült a találkozóra, Irán az utolsó percben variált
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility