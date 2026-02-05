A Kreml közlése szerint Moszkva nem kíván foglalkozni azokkal a bizonyítatlan nyugati sajtóértesülésekkel és lengyel politikusi állításokkal, amelyek Jeffrey Epsteint az orosz hírszerzéshez próbálják kötni - számol be a Reuters.

A Kreml csütörtökön jelezte, hogy nem kíván időt pazarolni a nyugati sajtóban, valamint a lengyel miniszterelnök által hangoztatott, bizonyíték nélküli állításra, miszerint a pedofíliával vádolt néhai milliomos, Jeffrey Epstein az orosz hírszerzés embere lehetett.

Donald Tusk lengyel kormányfő kedden bejelentette, hogy

Varsó vizsgálatot indít Epstein és az orosz titkosszolgálatok feltételezett kapcsolatai,

valamint azok Lengyelországra gyakorolt lehetséges hatásai miatt. Tusk ugyanakkor nem mutatott be bizonyítékot állításai alátámasztására. A nyugati média az elmúlt napokban többször is felvetette, hogy Epstein orosz ügynökként gyűjthetett kompromittáló anyagokat gazdag és befolyásos személyekről.

A Reuters kérdésére Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője így reagált:

Szívesen viccelődnék az ilyen elméleteken, de ne pazaroljuk az időnket.

Orosz tisztviselők szerint az Epstein és az orosz hírszerzés közötti feltételezett összefüggést azért dobták be a köztudatba, hogy eltereljék a figyelmet a botrányról, amely meglátásuk szerint leleplezte az amerikai és európai elit képmutatását.

Az amerikai igazságügyi minisztérium által nyilvánosságra hozott Epstein-aktákban Oroszország több ezerszer szerepel. A dokumentumok szerint Epstein kapcsolatban állt orosz fiatal nőkkel is, köztük egy 26 éves nővel, akit András yorki hercegnek, III. Károly brit király öccsének akart bemutatni.

Különböző médiumok és bloggerek azt is találgatják, hogy Epstein az izraeli titkosszolgálatnak, azaz a Moszadnak vagy az amerikai CIA-nak kémkedhetett.

Eddig azonban egyetlen jelentős sajtótermék vagy hírügynökség sem hozott nyilvánosságra megdönthetetlen bizonyítékot erre.

