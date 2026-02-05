Reagált a Kreml az elképesztő vádakra: Oroszországnak kémkedhetett a szexuális ragadozó pénzember?

A Kreml csütörtökön jelezte, hogy nem kíván időt pazarolni a nyugati sajtóban, valamint a lengyel miniszterelnök által hangoztatott, bizonyíték nélküli állításra, miszerint a pedofíliával vádolt néhai milliomos, Jeffrey Epstein az orosz hírszerzés embere lehetett.
Donald Tusk lengyel kormányfő kedden bejelentette, hogy
Varsó vizsgálatot indít Epstein és az orosz titkosszolgálatok feltételezett kapcsolatai,
valamint azok Lengyelországra gyakorolt lehetséges hatásai miatt. Tusk ugyanakkor nem mutatott be bizonyítékot állításai alátámasztására. A nyugati média az elmúlt napokban többször is felvetette, hogy Epstein orosz ügynökként gyűjthetett kompromittáló anyagokat gazdag és befolyásos személyekről.
A Reuters kérdésére Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője így reagált:
Szívesen viccelődnék az ilyen elméleteken, de ne pazaroljuk az időnket.
Orosz tisztviselők szerint az Epstein és az orosz hírszerzés közötti feltételezett összefüggést azért dobták be a köztudatba, hogy eltereljék a figyelmet a botrányról, amely meglátásuk szerint leleplezte az amerikai és európai elit képmutatását.
Az amerikai igazságügyi minisztérium által nyilvánosságra hozott Epstein-aktákban Oroszország több ezerszer szerepel. A dokumentumok szerint Epstein kapcsolatban állt orosz fiatal nőkkel is, köztük egy 26 éves nővel, akit András yorki hercegnek, III. Károly brit király öccsének akart bemutatni.
Különböző médiumok és bloggerek azt is találgatják, hogy Epstein az izraeli titkosszolgálatnak, azaz a Moszadnak vagy az amerikai CIA-nak kémkedhetett.
Eddig azonban egyetlen jelentős sajtótermék vagy hírügynökség sem hozott nyilvánosságra megdönthetetlen bizonyítékot erre.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Jason Szenes
250 embert bocsát el a H&M
Átszervezés indul.
Megtorlás az Ukrajna melletti kiállásért: támadás érte az olimpia helyszínét – Semlegesítették a kiberfenyegetést
Az elkövetők megfenyegettek mindenkit, aki az "ukrán terroristákat" támogatja.
Elképesztő az érdeklődés, nagy bejelentés jött a napelemeseknek
A tárolóra pályázókat érinti.
Nyílt levelet írt Brüsszelnek Európa két legnagyobb autógyártója
Az EU tervezett "Made in Europe" programjához kapcsolódóan.
Figyelem, meglepő bejelentés jött a 14. havi nyugdíj folyósításáról
Most érdemes résen lenni.
Meglepődtek az elemzők: éveken át lenézték Oroszországot, most annyi páncélossal rukkol elő, hogy Amerika és Európa csak nézi
Szép csendben berúgta a motort Moszkva
Megszólalt Amerika az orosz-ukrán béketárgyalásról: van egy jó és egy rossz hír is
Nyilatkozott Donald Trump jobbkeze.
A Wise is emeli az ingyenes készpénzfelvételi limitet - így spórolhatsz még többet hazai ingyenes bankszámlával
Habár egyre többen fizetünk bankkártyával, a készpénz továbbra is fontos szerepet játszik mindennapokban, ezért nem mindegy, mennyibe kerül a felvétele. Jó hír a gyakran készpénzt használ
Korunk egyik legégetőbb problémája, ám ma már szinte senki nem beszél róla
Bár a klímaváltozás hatásai fokozódnak, a téma a gazdasági válságok és a lehangoló hírektől való elfáradás miatt egyre inkább kiszorul a közbeszédből.
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
Az európai nyugdíj-megtakarítás kispályás az amerikaihoz képest
Nemrég a HOLDBLOG-on értekeztünk arról, hogy a holland nyugdíjrendszer reformja mekkora hatással lehet a kötvénypiacokra. Az érvelés alapja az volt, hogy a holland nyugdíjcélú megtakarítások
Ötször gyengébb a monetáris politika?
Számtalan becslés született arra vonatkozóan, hogy milyen a monetáris politika hatása a gazdaságra. Ezek alapján hatékony eszköznek tűnik. De mi van, ha azok a tanulmányok nem jelenhettek meg,
DIMOP 1.1.2: mennyi pénz ment el, és mennyi maradt?
Mostanra mindhárom DIMOP Plusz-1.1.2 konstrukció (A/B/C) esetében megszülettek a nyertes listák, így már számszerűen is látszik: mekkora volt a keret, hány pályázó nyert, és a nyertesek a te
Recenzió Sulyok Katalin Van-e jogunk a fenntarthatatlansághoz? Perstratégiák a jövő nemzedékek környezeti és klímapereiben című könyvéről
A kötet a legfrissebb hazai alkotmánybírósági döntésektől a nemzetközi klímaperekig elemzi, miért van szükség a jogrendszer gyökeres megújítására a környezeti válság idején.
Simán lehet évi 2-3 százalékos növekedés Zsiday Viktor szerint
Az elmúlt időszakban több helyen járva azt tapasztalom, hogy elképesztően negatív a magyar gazdaságról kialakított vélemény, kicsit hasonló ahhoz, mint amikor 2013-ban megírtam a hét... The
Csúcson az állam kamatterhei: mennyire fáj ez a költségvetésnek?
Nem úgy néz ki, hogy hátra lehet dőlni.
Megindította Trump a pusztító armadát: küszöbön a totális háború – Komoly fordulat jöhet
Mikor enyhülhet a tetőfokára hágott feszültség?
Tényleg veszélyben van a dollár? Bod Péter Ákost kérdeztük
Az MNB volt elnöke válaszolt kérdéseinkre.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?