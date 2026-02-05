Súlyos válság bukott ki: lényegében fel sem bírja emelni a nélkülözhetetlennek tartott vadászgépeit a kifutóról Csehország

A Respekt című lap katonai forrásokra és a védelmi minisztérium képviselőire hivatkozva arról számolt be, hogy a 16 darab L-159-es közül négyet hosszabb ideje hangárban tárolnak. A fennmaradó 12, elvileg repülésre képes gépből is mindössze négyet használnak rendszeresen,

vagyis a teljes flotta alig egynegyede repül.

A fő ok a pilótahiány: számos beosztás üres a légierőnél, és a rendelkezésre álló személyzetet inkább a modernebb JAS 39 Gripen vadászgépekhez osztják be.

Papíron évi 150 repült óra lenne az elvárás, a gyakorlatban azonban ez alig éri el a 80 órát. Kérdéses az is, hogy a nyolcévente esedékes nagyjavításokra jut-e elegendő pénz, vagy ezek is elmaradnak

Mindez alátámasztja Karel Rzsehka vezérkari főnök korábbi kijelentését, miszerint az L-159-esek átadása nem gyengítené érdemben Csehország védelmi képességeit. Ha a flotta nagy része jelenleg is kihasználatlanul áll, az átadás valószínűleg nem jelentene komoly gyakorlati problémát.

A csah kormány ennek ellenére továbbra is elutasító az átadással vagy eladással kapcsolatban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images