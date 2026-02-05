  • Megjelenítés
Tetőfokára hág a feszültség: iráni fegyveresek ütöttek rajta két hajón, veszélyben a világ egyik legfontosabb útvonala
Globál

Tetőfokára hág a feszültség: iráni fegyveresek ütöttek rajta két hajón, veszélyben a világ egyik legfontosabb útvonala

Portfolio
Az Iráni Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) két, üzemanyag-csempészettel vádolt olajszállító tankert foglalt le a Perzsa-öbölben, a fedélzeten több mint egymillió liter üzemanyaggal - jelentette az Al-Arabiya.

Az iráni Tasznim hírügynökség beszámolója szerint a gárda csütörtökön foglalta le a két tankert a Perzsa-öbölben. A hajók lobogójáról és a legénység állampolgárságáról egyelőre nem közöltek információkat. Az akcióra a térségben fokozódó feszültségek közepette került sor, miután Washington haditengerészeti egységeket vezényelt a régióba. Ennek előzménye, hogy

Teherán erőszakosan lépett fel a kormányellenes tüntetésekkel szemben.

A Tasznim szerint a két hajó fedélzetén több mint egymillió liter csempészett üzemanyagot találtak. A 15 külföldi legénységi tag ellen büntetőeljárás indul, az ügyet bíróság elé viszik. A tankereket Irán Farszi-szigete közelében fogták el a Perzsa-öbölben. A Forradalmi Gárda haditengerészeti egységei megfigyelési és hírszerzési műveletek alapján azonosították a hajókat. A beszámolók szerint a tankerek már hónapok óta folytathattak csempésztevékenységet.

Az iráni erők rendszeresen feltartóztatnak olyan tankereket az öbölben és a Hormuzi-szorosban, amelyeket illegális kereskedelemmel gyanúsítanak. A Hormuzi-szoros a globális olaj- és cseppfolyósított földgáz-szállítás egyik legfontosabb útvonalának számít. Iránban a kiskereskedelmi üzemanyagárak a világ legalacsonyabbjai közé tartoznak. Emiatt

az üzemanyag más országokba történő csempészése rendkívül jövedelmező üzletnek számít.

Kapcsolódó cikkünk

Figyelmeztet Európa legerősebb vezetője: olyan háború jöhet, amely egy egész régiót boríthat lángba

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Történelmi támadás érte Ukrajnát, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Szerdai híreink az orosz-ukrán háborúról percről percre
Egyezség született Moszkva és Kijev között, kiakadtak Trumpon Ukrajnában – Orosz-ukrán háborús híreink percről percre csütörtökön
Megfenyegette Trump Amerika ősi ellenségét: "nagyon aggódnotok kell, rossz dolgokat fogunk csinálni veletek"
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility