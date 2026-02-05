Tetőfokára hág a feszültség: iráni fegyveresek ütöttek rajta két hajón, veszélyben a világ egyik legfontosabb útvonala

Az iráni Tasznim hírügynökség beszámolója szerint a gárda csütörtökön foglalta le a két tankert a Perzsa-öbölben. A hajók lobogójáról és a legénység állampolgárságáról egyelőre nem közöltek információkat. Az akcióra a térségben fokozódó feszültségek közepette került sor, miután Washington haditengerészeti egységeket vezényelt a régióba. Ennek előzménye, hogy

Teherán erőszakosan lépett fel a kormányellenes tüntetésekkel szemben.

A Tasznim szerint a két hajó fedélzetén több mint egymillió liter csempészett üzemanyagot találtak. A 15 külföldi legénységi tag ellen büntetőeljárás indul, az ügyet bíróság elé viszik. A tankereket Irán Farszi-szigete közelében fogták el a Perzsa-öbölben. A Forradalmi Gárda haditengerészeti egységei megfigyelési és hírszerzési műveletek alapján azonosították a hajókat. A beszámolók szerint a tankerek már hónapok óta folytathattak csempésztevékenységet.

Az iráni erők rendszeresen feltartóztatnak olyan tankereket az öbölben és a Hormuzi-szorosban, amelyeket illegális kereskedelemmel gyanúsítanak. A Hormuzi-szoros a globális olaj- és cseppfolyósított földgáz-szállítás egyik legfontosabb útvonalának számít. Iránban a kiskereskedelmi üzemanyagárak a világ legalacsonyabbjai közé tartoznak. Emiatt

az üzemanyag más országokba történő csempészése rendkívül jövedelmező üzletnek számít.

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images