Az éj leple alatt titkos atomrobbantást hajtott végre a nagyhatalom – Súlyos váddal állt elő Amerika

Az Egyesült Államok pénteken azzal vádolta meg Kínát, hogy 2020-ban egy titkos nukleáris kísérletet hajtott végre. Washington egyúttal egy új, átfogó atomfegyver-korlátozási egyezményt sürgetett, amely Kína mellett Oroszországra is kiterjedne - írja a Reuters.

Thomas DiNanno, a fegyverzetkorlátozásért és a nemzetközi biztonságért felelős amerikai külügyminiszter-helyettes a konferencián közölte:

az amerikai kormány értesülései szerint Kína nukleáris robbantásos kísérleteket hajtott végre,

és több száz tonnás teszteket is előkészített. Állítása szerint a kínai hadsereg megpróbálta eltitkolni a kísérleteket, mivel azok sértik az atomcsenddel kapcsolatos vállalásaikat. Peking ezért állítólag az úgynevezett lecsatolási módszerrel is csökkentette a szeizmikus megfigyelés hatékonyságát. DiNanno szerint az egyik ilyen atomkísérletet 2020. június 22-én hajtották végre.

Sen Csien kínai leszerelési nagykövet nem reagált közvetlenül a vádakra, de hangsúlyozta, hogy Peking mindig körültekintően és felelősségteljesen járt el nukleáris kérdésekben. Szerinte az Egyesült Államok továbbra is eltúlozza a kínai nukleáris fenyegetést, amit Peking határozottan visszautasít.

A diplomata úgy véli, hogy Washington a fegyverkezési verseny fokozódásának fő felelőse.

Kína az Egyesült Államokhoz hasonlóan aláírta, de mindmáig nem ratifikálta az átfogó atomcsend-egyezményt, amely tiltja a nukleáris robbantásos kísérleteket. Oroszország korábban nemcsak aláírta, hanem ratifikálta is a megállapodást, ám 2023-ban visszavonta ratifikációját.

A 2010-ben megkötött Új START szerződés épp csütörtökön járt le, így Oroszország és az Egyesült Államok 1972 óta először maradt kötelező érvényű korlátozások nélkül a stratégiai rakéták és robbanófejek telepítése terén.

Donald Trump amerikai elnök olyan új megállapodással váltaná fel a szerződést, amely Kínát is bevonná,

mivel Peking gyors ütemben bővíti nukleáris arzenálját. Addig is Washington folytatja saját nukleáris erőinek korszerűsítését.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter közösségi oldalán azt írta: Oroszország és Kína ne számítson arra, hogy az Egyesült Államok tétlenül nézi, ahogy ők kibújnak kötelezettségeik alól és bővítik nukleáris erőiket. Hangsúlyozta, hogy az amerikai fél fenntartja erőteljes, hiteles és korszerű nukleáris elrettentő képességét.

DiNanno megismételte az amerikai előrejelzést, amely szerint Kína 2030-ra több mint ezer nukleáris robbanófejjel fog rendelkezni. A kínai küldöttség ezzel szemben leszögezte, hogy Peking jelenleg nem vesz részt az Oroszországgal és az Egyesült Államokkal folytatott új tárgyalásokban. Kína korábban is kiemelte, hogy robbanófej-állománya csak töredéke a másik két nagyhataloménak: a becslések szerint mintegy 600 darabbal rendelkezik, szemben Oroszország és az Egyesült Államok egyenként körülbelül 4000 robbanófejével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images