Az iráni legfőbb vezetőt is kiiktathatja Trump?

Bár Irán nem a nyugati féltekén található, könnyen lehet, hogy ez lesz a következő helyszín, ahol Donald Trump amerikai elnök katonai erővel próbálja átalakítani a valóságot. Ellentétben azonban a Venezuelában elért gyors győzelmével, az Iránban történő amerikai beavatkozás könnyen kontrollálhatatlanná válhat.

Trump egyértelművé tette álláspontját: Irán vezetői választhatnak a könnyebb és a nehezebb út között. A könnyebb út azt jelenti, hogy elfogadnak egy olyan megállapodást, amely szigorúbb, mint a 2015-ös iráni nukleáris megállapodás (JCPOA), amelyből Trump első elnöki ciklusában kilépett. Eszerint

Iránnak le kellene mondania a magasan dúsított uránkészleteiről;

bele kellene egyeznie a dúsítás határozatlan idejű leállításába;

le kellene építenie nukleáris programjának maradék részét is;

el kellene fogadnia a ballisztikus rakétákra vonatkozó korlátozásokat, mindezt teljes körű ellenőrzéssel;

és be kellene fejeznie a térségbeli proxy erői, mint például a Hezbollah és a húszik támogatását.

A nehezebb út pedig a katonai csapásokat jelenti – mégpedig nagyokat.

Trump nem a levegőbe beszél. Néhány héttel ezelőtt hajszál híján elrendelte a támadásokat, miután az iráni rezsim brutális fellépése miatt több ezer – valószínűleg több tízezer – tüntető halt meg. Nem amiatt nem lépett, mert meggondolta magát, hanem mert nem volt elég amerikai katonai kapacitás a térségben ahhoz, hogy megvédje Izraelt és a régióban található amerikai bázisokat, ha Irán megtorlást alkalmazna.