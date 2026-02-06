  • Megjelenítés
Döbbenetes lejáratókampányt csináltak a sötét botrányból Európa erős embere ellen, de lefülelték őket
Globál

Döbbenetes lejáratókampányt csináltak a sötét botrányból Európa erős embere ellen, de lefülelték őket

MTI
|
Portfolio
Francia kormányzati szervek egy internetes dezinformációs műveletet észleltek, amely azt a látszatot keltette, hogy Emmanuel Macron államfő érintett az Epstein-botrányban. A hatóságok az álhírterjesztés mögött egy olyan orosz hálózatot azonosítottak, amely már több tucat információs támadásért felelős - erősítették meg pénteken az AFP hírügynökségnek kormányzati források a BFM hírtelevízió értesülését.

A Viginum, a külföldi beavatkozásokkal szembeni küzdelemért felelős francia szolgálat tájákoztatása szerint

a művelet egy internetes oldal létrehozásán alapult, amely eltulajdonította a France Soir médiacsoport adatait.

Ezen a hamis oldalon megjelent egy cikk a Le Parisien című napilap egyik újságírójának neve alatt, amely azt állította, hogy Emmanuel Macron francia elnök érintett az Epstein-ügyben. Az álhírt ezután terjeszteni kezdték az X közösségi oldalon olyan fiókok segítéségével, amelyeket a francia szervek rendszeres oroszbarát dezinformációs terjesztőkként azonosítottak.

A hamis cikk olyan állítólagos dokumentumokra hivatkozott, amelyek kompromittálják Emmanuel Macront a fiatalkorú lányok elleni súlyos szexuális bűncselekményekért elítélt néhai amerikai pénzember, Jeffrey Epstein ügyében.

Még több Globál

Az iráni legfőbb vezetőt is kiiktathatja Trump?

Merényletet követtek el a hírhedt orosz kémfőnök ellen, masszív támadás sújtotta Oroszországot – Háborús híreink pénteken

Összeszorítja az öklét az EU, újabb csapást mér Oroszországra: "a szankciók működnek"

Az amerikai igazságügyi minisztérium internetes oldalán elérhető Epstein Library nevű adatbázisban azonban a hivatkozott dokumentumok nem találhatók meg.

A France Soir médiacsoport már szerda este cáfolatot tett közzé a közösségi médiában.

Fontos figyelmeztetés a France Soir olvasóinak. Figyelem: márka- és tartalomhamisítás. A http://france-soir.net weboldalnak nincs semmi köze a France Soir-hoz

- írta a médiacsoport az X-en közzétett közleményben. A Le Parisien újságírója jelezte, hogy feljelentést tett az ügyben.

Kormányzati források szerint a Viginum úgy érzékelte, hogy a France Soir hamis weboldalát a CopyCop információs üzemmódja hozta létre. A CopyCop egy hamis weboldalakból álló hálózat, amely egy amerikai volt rendőr, John Mark Dougan nevéhez fűződik, aki 2016 óta Oroszországban él.

Ez a hálózat, amely gyakran valós weboldalakat másol le, elsősorban hamis tartalmakat terjeszt, amelyeket egy másik hálózat, a Storm-1516 készít, amely már számos dezinformációs műveletet indított Franciaország és más nyugati országok ellen.

A francia elnökről szóló hamis cikket az X-en elsőként megosztó fiók, a @LoetitiaH a Storm-1516 információs műveleteinek "hagyományos és gyakori közvetítője" a francia kormányzati források szerint. A tartalmat ezután

sok másik, a Viginum által követett, és valószínűleg a Storm 1516 mögött álló személyek által fizetett fiók vette át és terjesztette.

A művelet "nagyon hasonló" volt ahhoz, amit a Storm-1516 hálózat szokott csinálni, "politikai személyiségeket (beleértve az elnököt) célozva meg, és gyorsan reagálva a hírekre" - idézte forrását az AFP.

Mint minden Storm-1516 művelet során, a hamis weboldalt letiltották, és két nappal a közzététel után már nem volt elérhető.

A Viginum által 2025 májusában közzétett legfrissebb adatok szerint a Storm-1516 legalább 77 információs műveletért felelős, amelyek nyugati országokat, köztük Franciaországot célozták meg a 2023 végi megjelenése óta, egészen 2025 márciusáig.

A Viginum jelentésében úgy ítélte meg, hogy a Storm-1516 célja elsősorban "az ukrán kormány hiteltelenné tétele, valószínűleg abban a reményben, hogy ezzel felfüggeszthetik a nyugati segítséget Ukrajnának". A francia kormányzati szervezet szerint ez a hálózat "jelentős fenyegetést jelent a francia és európai digitális közbeszédre".

Franciaországban, ahol március közepén tartják a helyhatósági választásokat, a 2027-es elnökválasztás előtt, több tucat hamis híroldalt tulajdonítottak a Storm-1516-nak, amelyek 2025 végén jelentek meg az interneten, és szorongást keltő, a közvéleményt megosztó tartalmakat publikáltak.

Kapcsolódó cikkünk

Reagált a Kreml az elképesztő vádakra: Oroszországnak kémkedhetett a szexuális ragadozó pénzember?

Eddig sosem hallott, ismeretlen részletek bukkantak elő az Epstein-aktákból: kiderült, miért maradt el a háború

Megszólalt Bill Gates volt felesége az Epstein-ügyben

Megalázó körülmények: lemondott az Epstein-botrányba keveredett szürke eminenciás

Újabb Epstein-kapcsolat: korábbi brit uniós biztost vizsgál az Európai Bizottság

Már az Epstein-ügy lengyel szálait vizsgálják, az orosz titkosszolgálatok is előkerültek

Ritkán látott nyilatkozat az európai vezetőtől: nem kímélné, vallatásra küldené a királyi család fekete bárányát

Lemondott a szlovák miniszterelnök tanácsadója, miután kiderült a kapcsolata Jeffrey Epsteinnel

Súlyos vádak láttak napvilágot: Trump nyakig benne lehet a legnagyobb amerikai botrányban

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Mohamed Badra

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Holland bélyeggyűjtők, szevasztok!

Vendég Szabó Dávid, a téma szerteágazó. Meg a Bitcoin, ami esik, ahelyett, hogy emelkedne. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók... The post Holland

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Küszöbön a háború: Amerika elkezdte az evakuációt, bármikor megindulhatnak a bombázók
Felszálltak bázisaikról az orosz MiG–31-esek – Ez csak egy dolgot jelenthet
Egyezség született Moszkva és Kijev között, kiakadtak Trumpon Ukrajnában – Orosz-ukrán háborús híreink percről percre csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility