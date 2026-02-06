Döbbenetes lejáratókampányt csináltak a sötét botrányból Európa erős embere ellen, de lefülelték őket

A Viginum, a külföldi beavatkozásokkal szembeni küzdelemért felelős francia szolgálat tájákoztatása szerint
a művelet egy internetes oldal létrehozásán alapult, amely eltulajdonította a France Soir médiacsoport adatait.
Ezen a hamis oldalon megjelent egy cikk a Le Parisien című napilap egyik újságírójának neve alatt, amely azt állította, hogy Emmanuel Macron francia elnök érintett az Epstein-ügyben. Az álhírt ezután terjeszteni kezdték az X közösségi oldalon olyan fiókok segítéségével, amelyeket a francia szervek rendszeres oroszbarát dezinformációs terjesztőkként azonosítottak.
A hamis cikk olyan állítólagos dokumentumokra hivatkozott, amelyek kompromittálják Emmanuel Macront a fiatalkorú lányok elleni súlyos szexuális bűncselekményekért elítélt néhai amerikai pénzember, Jeffrey Epstein ügyében.
Az amerikai igazságügyi minisztérium internetes oldalán elérhető Epstein Library nevű adatbázisban azonban a hivatkozott dokumentumok nem találhatók meg.
A France Soir médiacsoport már szerda este cáfolatot tett közzé a közösségi médiában.
Fontos figyelmeztetés a France Soir olvasóinak. Figyelem: márka- és tartalomhamisítás. A http://france-soir.net weboldalnak nincs semmi köze a France Soir-hoz
- írta a médiacsoport az X-en közzétett közleményben. A Le Parisien újságírója jelezte, hogy feljelentést tett az ügyben.
Kormányzati források szerint a Viginum úgy érzékelte, hogy a France Soir hamis weboldalát a CopyCop információs üzemmódja hozta létre. A CopyCop egy hamis weboldalakból álló hálózat, amely egy amerikai volt rendőr, John Mark Dougan nevéhez fűződik, aki 2016 óta Oroszországban él.
Ez a hálózat, amely gyakran valós weboldalakat másol le, elsősorban hamis tartalmakat terjeszt, amelyeket egy másik hálózat, a Storm-1516 készít, amely már számos dezinformációs műveletet indított Franciaország és más nyugati országok ellen.
A francia elnökről szóló hamis cikket az X-en elsőként megosztó fiók, a @LoetitiaH a Storm-1516 információs műveleteinek "hagyományos és gyakori közvetítője" a francia kormányzati források szerint. A tartalmat ezután
sok másik, a Viginum által követett, és valószínűleg a Storm 1516 mögött álló személyek által fizetett fiók vette át és terjesztette.
A művelet "nagyon hasonló" volt ahhoz, amit a Storm-1516 hálózat szokott csinálni, "politikai személyiségeket (beleértve az elnököt) célozva meg, és gyorsan reagálva a hírekre" - idézte forrását az AFP.
Mint minden Storm-1516 művelet során, a hamis weboldalt letiltották, és két nappal a közzététel után már nem volt elérhető.
A Viginum által 2025 májusában közzétett legfrissebb adatok szerint a Storm-1516 legalább 77 információs műveletért felelős, amelyek nyugati országokat, köztük Franciaországot célozták meg a 2023 végi megjelenése óta, egészen 2025 márciusáig.
A Viginum jelentésében úgy ítélte meg, hogy a Storm-1516 célja elsősorban "az ukrán kormány hiteltelenné tétele, valószínűleg abban a reményben, hogy ezzel felfüggeszthetik a nyugati segítséget Ukrajnának". A francia kormányzati szervezet szerint ez a hálózat "jelentős fenyegetést jelent a francia és európai digitális közbeszédre".
Franciaországban, ahol március közepén tartják a helyhatósági választásokat, a 2027-es elnökválasztás előtt, több tucat hamis híroldalt tulajdonítottak a Storm-1516-nak, amelyek 2025 végén jelentek meg az interneten, és szorongást keltő, a közvéleményt megosztó tartalmakat publikáltak.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Mohamed Badra
