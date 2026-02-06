Durván kiosztotta a francia elnököt Lavrov: szánalmas, amit Macron csinál

Macron kedden azt mondta, technikai megbeszélések zajlanak arra vonatkozóan, hogy újrainduljon a párbeszéd Oroszország és Európa között.

Források szerint Macron egyik tanácsadója, Emmanuel Bonne nemrégen megbeszéléseket folytatott Moszkvában. Sem a francia elnöki hivatal, sem a Kreml sem meg nem erősítette, sem nem cáfolta az értesüléseket, ami arra enged következtetni, hogy valóban voltak ilyen tárgyalások.

Lavrov csütörtökön az orosz állami RT (korábbi Russia Today) televíziónak adott interjút, amelyben gúnyolódott Macron szavain.

Ez nem komoly, ez egyfajta szánalmas diplomácia. Ha telefonálni akarsz, és valami komoly dologról akarsz beszélni, akkor telefonálj. Putyin mindig felveszi a telefont

– mondta az orosz külügyminiszter.

Lavrov hozzátette, hogy az orosz elnök minden javaslatot meghallgat, és megígérte, hogy a „komoly javaslatokra” „komoly, konkrét, gyakorlatias választ” fog adni.

Címlapkép forrása: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images