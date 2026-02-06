Macron kedden azt mondta, technikai megbeszélések zajlanak arra vonatkozóan, hogy újrainduljon a párbeszéd Oroszország és Európa között.
Források szerint Macron egyik tanácsadója, Emmanuel Bonne nemrégen megbeszéléseket folytatott Moszkvában. Sem a francia elnöki hivatal, sem a Kreml sem meg nem erősítette, sem nem cáfolta az értesüléseket, ami arra enged következtetni, hogy valóban voltak ilyen tárgyalások.
Lavrov csütörtökön az orosz állami RT (korábbi Russia Today) televíziónak adott interjút, amelyben gúnyolódott Macron szavain.
Ez nem komoly, ez egyfajta szánalmas diplomácia. Ha telefonálni akarsz, és valami komoly dologról akarsz beszélni, akkor telefonálj. Putyin mindig felveszi a telefont
– mondta az orosz külügyminiszter.
Lavrov hozzátette, hogy az orosz elnök minden javaslatot meghallgat, és megígérte, hogy a „komoly javaslatokra” „komoly, konkrét, gyakorlatias választ” fog adni.
Címlapkép forrása: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images
Durván kiosztotta a francia elnököt Lavrov: szánalmas, amit Macron csinál
Az orosz külügyminiszter szerint Putyin mindig felveszi a telefont.
Egy nap alatt égtek el komoly pénzek a fedezeti alapok vagyonából
Fordulatos napokon vannak túl a fedezeti alapok.
Csak átmeneti a német ipar megtorpanása, jöhet a „ketchup-hatás”
Az export viszont hasított.
Érdekes dolgot mondott be Orbán Viktor - Mindenki találgat
Reklektorfénybe került a készülőben lévő költségvetés.
Új fapados járatok Budapestről: hogy alakulnak a jegyárak idén?
A csütörtöki Checklistben ezekre a kérdésekre is kerestük a választ.
Új híd épül Magyarországon – megvan, mikor készül el
Februárban lesz a próbaterhelés.
A kormány mindent tudhat? - Visszaélés bűnügyi személyes adatokkal
Rendkívül nagy figyelmet kapott, hogy Lázár János építési és közlekedési miniszter Balatonalmádiban tartott fórumán elhangzott kijelentéseivel szemben, a pár nappal későbbi gyöngyösi
Mesterséges falevéllel forradalmasíthatják a vegyipart
Kutatók egy olyan napenergia hasznosító eszközt fejlesztettek ki, amely a fotoszintézist imitálva hoz létre szén-dioxidból, napfényből és vízből értékes anyagokat
Holland bélyeggyűjtők, szevasztok!
Vendég Szabó Dávid, a téma szerteágazó. Meg a Bitcoin, ami esik, ahelyett, hogy emelkedne. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók... The post Holland
Kínában a zöldülés olcsóbb, mint Európában
Érdemes elidőzni a lenti ábrán. Látható, hogy Európa élen jár(t) az energiatermelés zöldítésében, aminek a költsége mára gazdasági versenyhátrányt okoz. Az Egyesült Államok lemaradt,
Javítsuk meg a nyugdíjrendszert!
Ha a nulláról tervezhetnék egy nyugdíjrendszert, akkor fix lenne a hozzájárulás összege (évente indexálva, azaz növelve), ami a mindenkori minimálbér nagy részének megfelelő ellátást adn
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
Amerika is belevághat a növényalapú fémbányászatba
Amerikai tudósok azon dolgoznak, hogy növények segítségével nyerjék ki a fémeket a talajból. Ez a fajta agrobányászat egy ökobarát alternatívája a hagyomány
A digitális jegybankpénzek 2026-ban: sok ígéret, kevés eredmény?
A folyamat tétje a globális pénzügyi rendszerek jövőbeni stabilitása és a stratégiai autonómia megőrzése.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Vészhelyzet a magyar utakon: borzasztóan sok a kátyú, bajban az autósok
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Csúcson az állam kamatterhei: mennyire fáj ez a költségvetésnek?
Nem úgy néz ki, hogy hátra lehet dőlni.
Megindította Trump a pusztító armadát: küszöbön a totális háború – Komoly fordulat jöhet
Mikor enyhülhet a tetőfokára hágott feszültség?