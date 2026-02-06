  • Megjelenítés
Durván kiosztotta a francia elnököt Lavrov: szánalmas, amit Macron csinál
Globál

Durván kiosztotta a francia elnököt Lavrov: szánalmas, amit Macron csinál

Portfolio
„Szánalmas diplomáciának” nevezte Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, hogy Emmanuel Macron francia elnök azt mondta, beszélni tervez Vlagyimir Putyin orosz államfővel – írja a The Kyiv Independent.

Macron kedden azt mondta, technikai megbeszélések zajlanak arra vonatkozóan, hogy újrainduljon a párbeszéd Oroszország és Európa között.

Források szerint Macron egyik tanácsadója, Emmanuel Bonne nemrégen megbeszéléseket folytatott Moszkvában. Sem a francia elnöki hivatal, sem a Kreml sem meg nem erősítette, sem nem cáfolta az értesüléseket, ami arra enged következtetni, hogy valóban voltak ilyen tárgyalások.

Lavrov csütörtökön az orosz állami RT (korábbi Russia Today) televíziónak adott interjút, amelyben gúnyolódott Macron szavain.

Ez nem komoly, ez egyfajta szánalmas diplomácia. Ha telefonálni akarsz, és valami komoly dologról akarsz beszélni, akkor telefonálj. Putyin mindig felveszi a telefont

Még több Globál

Küszöbön a pusztító háború: bármikor kiadhatja a parancsot Donald Trump - Mi lesz, ha tényleg megindul a támadás?

Leleplező műholdfelvételek: háborúra készül Amerika – Ömlenek a fegyverek a konfliktuszónába

Merényletet követtek el a hírhedt orosz kémfőnök ellen, masszív támadás sújtotta Oroszországot – Háborús híreink pénteken

– mondta az orosz külügyminiszter.

Lavrov hozzátette, hogy az orosz elnök minden javaslatot meghallgat, és megígérte, hogy a „komoly javaslatokra” „komoly, konkrét, gyakorlatias választ” fog adni.

Kapcsolódó cikkünk

Titokban tárgyalni kezdett Oroszországgal Európa vezető hatalma – Megszólalt a Kreml a pletykáról, érdekes választ adott Peszkov

Kiszivárgott: a háttérben meghúzódva titkos tárgyalásokat kezdett az európai nagyhatalom Vlagyimir Putyinnal

Macron kimondta: Európának szóba kell állnia Putyinnal

Címlapkép forrása: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Holland bélyeggyűjtők, szevasztok!

Vendég Szabó Dávid, a téma szerteágazó. Meg a Bitcoin, ami esik, ahelyett, hogy emelkedne. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók... The post Holland

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Egyezség született Moszkva és Kijev között, kiakadtak Trumpon Ukrajnában – Orosz-ukrán háborús híreink percről percre csütörtökön
Küszöbön a háború: Amerika elkezdte az evakuációt, bármikor megindulhatnak a bombázók
Bekövetkezett az, amitől rettegtek az Egyesült Államokban: pillanatok alatt semlegesíthetik Amerika legnagyobb erősségét
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility