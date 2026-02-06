  • Megjelenítés
Egyetlen videóval kivágta a biztosítékot Donald Trump:
Egyetlen videóval kivágta a biztosítékot Donald Trump: "ez a legrasszistább dolog, amit valaha láttam"

Donald Trump egy olyan videót osztott meg a Truth Social-oldalán csütörtök este, amely majomként ábrázolja demokrata elődjét, Barack Obamát és Michelle Obama volt first ladyt - írja a Hill.

A republikánus elnök által megosztott, feltehetően mesterséges intelligenciával készült videó utolsó másodperceiben az Obama házaspár arcát majmokra szerkesztették.

A jelenetben az Egyesült Államok első fekete elnöke a feleségével együtt majomként táncol a dzsungelben Az oroszlánkirály című animációs film egyik betétdalára, a "The Lion Sleeps Tonight"-ra.

A demokraták azonnal rasszistának minősítették a Trump által publikált videót. Gavin Newsom kaliforniai kormányzó felszólította a republikánusokat, hogy határolódjanak el, mondván,

minden republikánusnak el kell ítélnie ezt. Most.

Az ügyben felháborodását fejezte ki Tim Scott, az egyetlen afroamerikai republikánus szenátor is. Az X-en Scott azt írta,

reménykedem, hogy ez nem volt valós, mert ez a legrasszistább dolog, amit ebből a Fehér Házból láttam. Az elnöknek le kellene szednie.

Mike Lawler republikánus képviselő szintén eltávolításra és bocsánatkérésre szólította fel Trumpot, attól függetlenül, hogy véletlenül vagy direkt posztolta a videót, amelyet "helytelennek" és "elképesztően sértőnek" nevezett.

A Fehér Ház közleményben reagált a bírálatözönre. Karoline Leavitt szóvivő szerint a kérdéses jelenet egy internetes mémvideó része, amelyben Trump alakítja az oroszlánkirályt, a demokraták pedig különböző dzsungelállatokat. Az eredeti, egyperces videóban minden állat meghajol az oroszlán előtt.

Hagyjanak fel az álfelháborodással, és tudósítsanak inkább valami olyanról, ami valóban érdekli az amerikaiakat

- üzente Leavitt a sajtó munkatársainak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

