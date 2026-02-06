Egyetlen videóval kivágta a biztosítékot Donald Trump: "ez a legrasszistább dolog, amit valaha láttam"

A republikánus elnök által megosztott, feltehetően mesterséges intelligenciával készült videó utolsó másodperceiben az Obama házaspár arcát majmokra szerkesztették.

A jelenetben az Egyesült Államok első fekete elnöke a feleségével együtt majomként táncol a dzsungelben Az oroszlánkirály című animációs film egyik betétdalára, a "The Lion Sleeps Tonight"-ra.

A demokraták azonnal rasszistának minősítették a Trump által publikált videót. Gavin Newsom kaliforniai kormányzó felszólította a republikánusokat, hogy határolódjanak el, mondván,

minden republikánusnak el kell ítélnie ezt. Most.

Praying it was fake because it’s the most racist thing I’ve seen out of this White House. The President should remove it. https://t.co/gADoM13ssZ https://t.co/gADoM13ssZ — Tim Scott (@votetimscott) February 6, 2026

Az ügyben felháborodását fejezte ki Tim Scott, az egyetlen afroamerikai republikánus szenátor is. Az X-en Scott azt írta,

reménykedem, hogy ez nem volt valós, mert ez a legrasszistább dolog, amit ebből a Fehér Házból láttam. Az elnöknek le kellene szednie.

Mike Lawler republikánus képviselő szintén eltávolításra és bocsánatkérésre szólította fel Trumpot, attól függetlenül, hogy véletlenül vagy direkt posztolta a videót, amelyet "helytelennek" és "elképesztően sértőnek" nevezett.

A Fehér Ház közleményben reagált a bírálatözönre. Karoline Leavitt szóvivő szerint a kérdéses jelenet egy internetes mémvideó része, amelyben Trump alakítja az oroszlánkirályt, a demokraták pedig különböző dzsungelállatokat. Az eredeti, egyperces videóban minden állat meghajol az oroszlán előtt.

Hagyjanak fel az álfelháborodással, és tudósítsanak inkább valami olyanról, ami valóban érdekli az amerikaiakat

- üzente Leavitt a sajtó munkatársainak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images