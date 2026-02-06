Egyezség született Moszkva és Kijev között, kiakadtak Trumpon Ukrajnában – Orosz-ukrán háborús híreink percről percre csütörtökön

Az atomfegyverek szabályozását biztosító amerikai-orosz Új START egyezmény lejárta súlyos pillanat a nemzetközi béke és biztonság számára - jelentette ki helyi idő szerint szerdán António Guterres ENSZ-főtitkár, és egy új keretrendszer mihamarabbi kidolgozására szólította fel a két országot.

Több mint fél évszázada először találjuk magunkat egy olyan világban, ahol nincsenek korlátai az orosz és az amerikai nukleáris fegyverkezésnek

- figyelmeztetett közleményében a főtitkár, rámutatva arra, hogy

e két ország birtokolja a világ nukleáris arzenáljának túlnyomó többségét.

Hangsúlyozta, hogy a fegyverkorlátozás terén elért több évtizedes eredmények visszavetése "nem is jöhetett volna rosszabbkor", kiemelve, hogy évtizedek óta nem volt ilyen nagy a veszélye az atomfegyverek bevetésének.

Hangoztatta mindazonáltal, hogy új lehetőség is nyílt egy új, a rohamléptekkel haladó világhoz alkalmazkodó új, a fegyverek szabályozását biztosító keretrendszer kialakítására is, és üdvözölte Moszkva és Washington belátását azzal kapcsolatban, hogy nem szabad hagyni a nukleáris fegyverek ellenőrizetlen terjedését.

A világ most azt várja az Egyesült Államoktól és Oroszországtól, hogy a szavakat tettekre váltsák

- emelte ki, és sürgette a feleket, üljenek tárgyalóasztalhoz az ügyben annak érdekében, hogy megerősítsék a világ biztonságát.

(MTI)