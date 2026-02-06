Egyezség született Moszkva és Kijev között, kiakadtak Trumpon Ukrajnában – Orosz-ukrán háborús híreink percről percre csütörtökön

Új percről percre közvetítésünk
Pénteken is folyamatosan követjük az ukrajnai háború eseményeit; új hírfolyamunk itt olvasható:
Súlyos válság bukott ki: lényegében fel sem bírja emelni a nélkülözhetetlennek tartott vadászgépeit a kifutóról Csehország
A cseh légierő alig használja L-159-es könnyű harci gépeinek többségét pilóta- és alkatrészhiány miatt, miközben a kormány továbbra is következetesen elutasítja, hogy a kihasználatlan repülőket Ukrajnának eladja vagy átadja - számolt be a Defence Express.
Olyat lépett az Egyesült Államok, amitől pillanatok alatt összeomlott az orosz offenzíva
Teljes összeomlást hozott az orosz haderőben az, hogy Elon Musk, az ukrán kormánnyal közösen letiltotta az illegálisan használt orosz Starlink-antennákat – állítja Szerhij „Flash” ukrán elemző Telegram-csatornáján.
Meglepő döntés született: megkaphatja Ukrajna a régóta áhított vadászgépeket
Lengyelország kész átadni MiG–29-es vadászgépeit Ukrajnának, ha Kijevnek szüksége van rájuk, jelentette be Donald Tusk lengyel miniszterelnök Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tartott közös sajtótájékoztatóján - számolt be az rbc.ua.
Rajtaütés érte a világ egyik legtitkosabb katonai központját, ahonnan Moszkva a félelmetes Oresnyik rakétáit indítja
Az ukrán védelmi erők januárban több sikeres csapást mértek az oroszországi Kapusztyin Jar rakétakísérleti telepre, Oroszország egyik legfontosabb rakéta‑ és fegyverkísérleti központjára - jelentette a militarnyi.com.
Titkos haderőreform zajlik Oroszországban - Erre még Európa sincs felkészülve
Oroszország az orosz–ukrán háború tapasztalatai alapján átalakítja hadereje szervezeti felépítését – jelentette be Ilja Pavlenko vezérőrnagy, az Ukrán Katonai Hírszerzés korábbi helyettes vezetője a MITS x Azov Corps: Defense Technology Horizons 2026 konferencián a militarnyi.com szerint.
Óriási hibát követett el az orosz haderő – Egy egész rakétaosztály megsemmisült
Orosz propagandisták osztották meg a felvételeket olyan veszteségekről, amelyet korábban nem sikerült megerősíteni. A videó alapján úgy tűnik, egy egész Sz-400-as osztályt megsemmisített az ukrán HIMARS-rakéta.
Kiszivárgott: titkos alkut köt Oroszország és Amerika - Úgy néz ki, az utolsó pillanatban sikerül elkerülni a katasztrófát
Az Egyesült Államok és Oroszország közel állnak ahhoz, hogy informális megállapodást kössenek a csütörtökön lejáró Új START nukleáris fegyverzetkorlátozási szerződés folytatásáról. Több, a tárgyalásokra rálátó forrás szerint az egyezmény fél évre szólna, és még mindkét elnöknek jóvá kell hagynia - jelentette az Axios.
Orosz támadás készül Európa ellen? Kerek perec elmondta Szergej Lavrov, mit tervez most Moszkva
Nyíltan reagált Szergej Lavrov orosz külügyminiszter azokra a pletykákra, politikusi kijelentésekre, melyek szerint Oroszország akár rövidtávon, akár hosszútávon Európa megtámadására készül.
Áll a bál Magyarország szomszédjában: olyan dokumentumok kerültek Ukrajnába, amit nagyon nem kellett volna átadni
Nyomozni kezdett a szlovák rendőrség, mivel felmerül a gyanúja annak, hogy Ukrajna olyan, titkosított dokumentumokat kapott az előző szlovák kormánytól, melyet nem lett volna szabad átadniuk- jelentette a RBK.
Titokban tárgyalni kezdett Oroszországgal Európa vezető hatalma – Megszólalt a Kreml a pletykáról, érdekes választ adott Peszkov
A Kreml sajtófőnöke, Dmitrij Peszkov kommentálta azokat a sajtóértesüléseket, melyek szerint Franciaország titokban tárgyalni kezdett Oroszországgal.
Véget ért az orosz-ukrán béketárgyalás: szivárognak az első információk – Erről sikerült megegyezni
Ukrajna és Oroszország csütörtökön lezárta az amerikai közvetítéssel zajló, kétnapos abu-dzabi béketárgyalások második fordulóját. A felek megállapodtak egy hadifogolycserében, amire 2025 októbere, mintegy öt hónapja nem volt példa - írja a Reuters.
Hadifoglyok tértek haza
Oroszország 157 orosz katonát szabadított ki ukrán fogságból 157 ukrán hadifogoly átadásáért cserébe – közölte az orosz védelmi minisztérium.
"Emellett három orosz állampolgár, a kurszki régió lakosai, akiket a kijevi rezsim jogellenesen tartott fogva, szintén visszatértek, és hazaszállítják őket" – áll a közleményben.
A minisztérium közlése szerint az orosz katonák jelenleg Belaruszban tartózkodnak, ahol megkapják a szükséges pszichológiai és orvosi ellátást.
(TASZSZ)
Vége a béketárgyalások mostani fordulójának
Az ukrán, az amerikai és az orosz delegációk lezárták a béketárgyalások második napját Abu-Dzabiban
– közölte Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkárának szóvivője.
A megbeszélések részleteiről "hamarosan" adnak tájékoztatást.
(Kyiv Independent)
Reagált a Kreml az elképesztő vádakra: Oroszországnak kémkedhetett a szexuális ragadozó pénzember?
A Kreml közlése szerint Moszkva nem kíván foglalkozni azokkal a bizonyítatlan nyugati sajtóértesülésekkel és lengyel politikusi állításokkal, amelyek Jeffrey Epsteint az orosz hírszerzéshez próbálják kötni - számol be a Reuters.
Figyelmeztet a Nobel-békedíjas szervezet: jöhet az elképzelhetetlen, küszöbön az atomháború
Az atomtámadások japán túlélői csütörtökön súlyos figyelmeztetést fogalmaztak meg: szerintük a világ az atomháború küszöbén áll. Aggodalmaikat az amerikai–orosz nukleáris leszerelési megállapodás, az Új START-egyezmény lejártának napján osztották meg, amely szerintük új fegyverkezési versenyhez vezethet.
Megállapodás született a foglyokról
Az Egyesült Államok, Ukrajna és Oroszország delegációi megállapodtak 314 hadifogoly kicserélésében - jelentette csütörtökön Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff X-en.
A tárgyalások folytatódnak, és a következő hetekben további előrelépés várható
- tette hozzá.
(Reuters)
ENSZ-főtitkár: súlyos pillanat a nemzetközi béke számára
Az atomfegyverek szabályozását biztosító amerikai-orosz Új START egyezmény lejárta súlyos pillanat a nemzetközi béke és biztonság számára - jelentette ki helyi idő szerint szerdán António Guterres ENSZ-főtitkár, és egy új keretrendszer mihamarabbi kidolgozására szólította fel a két országot.
Több mint fél évszázada először találjuk magunkat egy olyan világban, ahol nincsenek korlátai az orosz és az amerikai nukleáris fegyverkezésnek
- figyelmeztetett közleményében a főtitkár, rámutatva arra, hogy
e két ország birtokolja a világ nukleáris arzenáljának túlnyomó többségét.
Hangsúlyozta, hogy a fegyverkorlátozás terén elért több évtizedes eredmények visszavetése "nem is jöhetett volna rosszabbkor", kiemelve, hogy évtizedek óta nem volt ilyen nagy a veszélye az atomfegyverek bevetésének.
Hangoztatta mindazonáltal, hogy új lehetőség is nyílt egy új, a rohamléptekkel haladó világhoz alkalmazkodó új, a fegyverek szabályozását biztosító keretrendszer kialakítására is, és üdvözölte Moszkva és Washington belátását azzal kapcsolatban, hogy nem szabad hagyni a nukleáris fegyverek ellenőrizetlen terjedését.
A világ most azt várja az Egyesült Államoktól és Oroszországtól, hogy a szavakat tettekre váltsák
- emelte ki, és sürgette a feleket, üljenek tárgyalóasztalhoz az ügyben annak érdekében, hogy megerősítsék a világ biztonságát.
(MTI)
Lőttek a mérföldkőnek számító nukleáris egyezménynek: nemcsak Moszkvát, mást is asztalhoz ültetne Washington
Minden, a nukleáris fegyverekkel kapcsolatban Oroszországgal kötendő egyezménybe Kínát is bele kell venni - szögezte le helyi idő szerint szerdán Marco Rubio amerikai külügyminiszter, az atomfegyverek szabályozását biztosító amerikai-orosz Új START egyezmény lejárta előestéjén.
Újabb részletek derültek ki Trump Oroszország elleni paktumáról
Már márciusban aláírhatják a frissen kötött politikai alkut az Egyesült Államok és India között, miután Donald Trump amerikai elnök hétfőn váratlanul bejelentette a kereskedelmi megállapodást, melynek lényege, hogy Oroszország az egyik legjelentősebb bevételi forrásától essen el. Az új részletekből már kirajzolódik egy idővonal, de a konkrét intézkedések és mértékek továbbra sem ismertek. Ha azonban hihetünk az amerikai elnök eredeti posztjának, akkor az USA nagyon gyorsan lekörözhette az EU által a világ legnagyobb kereskedelmi alkujának nevezett indiai együttműködését.
Megtorlás az Ukrajna melletti kiállásért: támadás érte az olimpia helyszínét – Semlegesítették a kiberfenyegetést
Olaszország szerdán közölte, hogy sikeresen elhárított egy orosz kibertámadás-sorozatot, amely a milánói-cortinai téli olimpiához kapcsolódó weboldalakat vette célba - számolt be a Moscow Times. Az akcióra alig egy nappal az ünnepélyes megnyitó előtt került sor.
Ukrán kollaborációért ítéltek el egy orosz hekkert
Tizenhat év börtönre ítéltek hazaárulás miatt egy Ukrajnának dolgozó orosz hekkert Oroszországban - közölte csütörtökön az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közkapcsolati központja.
"Hatályba lépett a Kemerovói Regionális Bíróság ítélete az 1987-ben született orosz állampolgár Szmirnov A. P. ellen, akit hazaárulásban találtak bűnösnek, mert segítséget nyújtott egy külföldi szervezetnek az Oroszországi Föderáció biztonságát sértő tevékenységéhez" - áll a közleményben.
Szmirnovot ezért 16 év szabadságvesztésre és százezer rubel (421 000 forint) pénzbírság megfizetésére ítélték.
A közlemény szerint Szmirnov csatlakozott egy Oroszországban tiltott ukrán "terrorszervezet" Telegram-közösségéhez, amely az ukrán hírszerző szolgálatok érdekeit szolgálja, és ukrán megbízásból rosszindulatú szoftverekkel számítógépes támadásokat hajtott végre az Oroszországi Föderáció információs erőforrásai ellen, amelyek az alapvető fontosságú információs infrastruktúra működésének megzavarásához vezettek.
Szmirnov a vallomásáról készült, és az FSZB által közzétett videóban elmondta, hogy az Ukrajnából kiinduló számítógépes támadások célpontjai között volt egy repülőtér is.
Az FSZB emlékeztetett arra, hogy az ukrán titkosszolgálatok aktívan keresnek végrehajtókat műveleteikhez, és figyelmeztetett, hogy fel fogják kutatni, és felelősségre fogják vonni mindazokat, akik beleegyeztek az együttműködésbe.
(MTI)
Meglepődtek az elemzők: éveken át lenézték Oroszországot, most annyi páncélossal rukkol elő, hogy Amerika és Európa csak nézi
Az orosz–ukrán háború kezdete óta Oroszország fokozatosan a gyalogsági hadviselésre állt át, ebben pedig nem kis - de nem is egyedülálló - szerepet játszottak a jelentős páncélosveszteségek, amelyek jelentősen csökkentették Moszkva harckocsi-állományát is. Ugyanakkor Oroszország minden nehézség, beleértve a szankciókat is, sikeresen felfuttatta a legmodernebb harckocsijának, a T-90-esnek a gyártását. Nyílt forrásokból származó adatok alapján OSINT-elemzők most megvizsgálták, milyen kapacitások állnak rendelkezésére Moszkvának a harckocsi gyártása területén, és ez hogyan hozható összhangba az orosz-ukrán háború veszteségeivel és a jövő háborúival.
Megszólalt Amerika az orosz-ukrán béketárgyalásról: van egy jó és egy rossz hír is
Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint az elmúlt egy évben jelentősen csökkent az Ukrajna és Oroszország közötti megoldatlan kérdések száma, ugyanakkor éppen a hátralévő ügyek bizonyulnak a legnehezebbnek - írja az Ukrinform.
Bankjegyszerű papírlapokkal kerülik meg a szankciókat az oroszok – 100 milliárd dolláros forgalomra derült fény
Az A7 orosz pénzügyi vállalat a nyugati szankciók ellenére gyorsan terjeszkedik: bankjegyszerű utalványokkal és rubelalapú stablecoinnal épít alternatív, kriptóra és váltókra épülő határon átnyúló fizetési hálózatot - számolt be a Financial Times, amely szerint a társaság nagyon fontos szereplője az Oroszország ellen bevezetett korlátozó intézkedések kijátszásának.
Dmitrijev az európaiakat bírálta
Miután Vlagyimir Putyin orosz elnök megbízottja, Kirill Dmitrijev csütörtökön kijelentette, hogy előrelépés és pozitív irányú mozgás tapasztalható az Ukrajna békemegállapodásáról szóló tárgyalásokon, éles kritikával illette az európai hatalmakat.
Az európai, brit háborúpártiak folyamatosan próbálnak beavatkozni ebbe a folyamatba, állandóan próbálnak beleszólni. Minél több ilyen kísérlet van, annál inkább látható, hogy a tárgyalások valóban haladnak előre
- hangoztatta a Kreml álláspontját Dmitrijev.
Az orosz diplomata azt is elmondta, hogy aktívan dolgoznak a kapcsolatok helyreállításán az Egyesült Államokkal, többek között az USA–Oroszország gazdasági munkacsoport keretében is.
(Reuters)
Ukrajnában a lengyel miniszterelnök
Donald Tusk lengyel miniszterelnök megkezdte ukrajnai látogatását - tudatta csütörtökön a varsói kormányfői hivatal az X-en.
Welcome to Kyiv, @donaldtusk! Important visit of a true friend.Poland is a leader in supporting Ukraine, including energy assistance. We value this solidarity and our strategic partnership.We look forward to an impactful visit and meaningful talks with President @ZelenskyyUa. pic.twitter.com/feDf7qO4MZ https://twitter.com/donaldtusk?ref_src=twsrc%5Etfw— Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) February 5, 2026
Tusk korábban leszögezte:
Ebben a kritikus időszakban Ukrajnát nem lehet teljesen magára hagyni.
Tusk a héten elmondta, hogy Andrzej Domański lengyel pénzügyminiszterrel együtt tervezi felkeresni Kijevet, aki egy nemzetközi konferencia előkészítésén dolgozik Ukrajna háború utáni újjáépítéséről.
(Reuters)
Jelentett az ukrán légierő
Az éjszaka folyamán Oroszország 2 Iszkander-M típusú ballisztikus rakétával támadta Ukrajnát, valamint 183 drónnal - közölte az ukrán légierő.
Az ukrán légvédelem 156 orosz drónt lőtt le, 16 helyszínről jelentették ballisztikus rakéták és 22 csapásmérő drón becsapódását. Semlegesített orosz drónok 7 helyszínen értek földet.
(RBK)
Befutott az orosz jelentés
Az orosz védelmi minisztérium szerint az éjszaka folyamán 95 ukrán drónt lőttek le Oroszország felett.
Egy teherautó-sofőr megsérült alábbhulló dróntörmelék miatt a rosztovi Batajszkban.
(TASZSZ)
Megtörte a csendet Trump visszavonult jobbkeze: "Az idő Ukrajnának kedvez!"
Keith Kellogg, Donald Trump korábbi Ukrajna-ügyi különmegbízottja, akit Kijevben a Fehér Ház egyik leginkább Ukrajna-párti hangjának tartottak, a Kyiv Independentnek adott interjújában elmondta: korántsem ért véget az Ukrajnával kapcsolatos munkája, annak ellenére, hogy 2025 végén távozott a kormányzatból.
Támadás érte Szumi vasúthálózatát
Oroszország "nagyszabású" dróntámadást hajtott végre a vasúti infrastruktúra ellen Ukrajna északi, Szumi régiójában - közölte Olekszij Kuleba ukrán miniszterelnök-helyettes csütörtökön.
Kuleba a támadást az ukrán vasúti logisztika elleni "újabb terrorcselekményként" jellemezte.
(Reuters)
Optimista Putyin embere
Vlagyimir Putyin orosz elnök megbízottja, Kirill Dmitrijev csütörtökön kijelentette, hogy
előrelépés és pozitív irányú mozgás
tapasztalható az ukrajnai békemegállapodásról szóló tárgyalásokon.
(Reuters)
Létezik-e európai nukleáris elrettentés Amerika nélkül?
Donald Trump Grönland elfoglalására vonatkozó törekvése előhozott egy régi vitát, amely arról a kérdésről szól, hogy vajon kellene-e több európai hatalomnak arra törekednie, hogy saját atomfegyvere legyen.
Kiszivárgott: a háttérben meghúzódva titkos tárgyalásokat kezdett az európai nagyhatalom Vlagyimir Putyinnal
Emmanuel Macron francia elnök magas rangú diplomatája kedden Moszkvában járt, ahol orosz tisztviselőkkel folytatott tárgyalást egyebek mellett az orosz-ukrán háborúról – közölte egy, a találkozóról tudomással rendelkező forrás, valamint két diplomáciai forrás a Reutersszel.
Fogolycserére számít Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon tegnap közzétett videójában kijelentette, arra számít, hogy a közeljövőben újabb fogolycsere valósul meg Oroszországgal.
Zelenszkij az Abu-Dzabiban zajló béketárgyalásról elmondta: "Ma a találkozók után jelentést kaptunk a delegációnktól – háromoldalú formátumban zajlottak az egyeztetések. Kapcsolatfelvételek voltak az amerikai féllel is. Rusztem Umerov, Kirilo Budanov és David Arahamija számoltak be. A csapat folyamatos kapcsolatban volt. Megvitattuk a mai tárgyalások köztes eredményeit. Holnap folytatódnak."
Egy másik fontos lépés is várható: a közeljövőben fogolycserére számítunk. A foglyainkat haza kell hozni
- hangsúlyozta az országvezető.
"Összességében Ukrajna álláspontja nagyon világos: a háborút valóban be kell fejezni. Erre Oroszországnak kell hajlandónak lennie" - fogalmazott az ukrán államfő, hozzátéve:
Partnereinknek készen kell állniuk arra, hogy ezt valódi garanciákkal – biztonsági garanciákkal – és az agresszorra gyakorolt valódi nyomással biztosítsák.
Az Egyesült Arab Emírségekben szerdán kezdődött újabb tárgyalási forduló Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország képviselőinek részvételével. A háromoldalú találkozót követően a folyamat munkacsoporti formátumban folytatódott.
(Ukrinform)
Több tízezren vannak áram nélkül Zaporizzsjában
A tegnapi orosz támadások következtében több mint 53 ezer háztartás maradt áram nélkül Zaporizzsja városában és a környező régióban - számolt be róla Ivan Fedorov kormányzó.
Az oroszok egész nap célzott támadásokat hajtanak végre Zaporizzsja városa és a régió ellen
- közölte Fedorov tegnap késő este.
Az ukrán energetikai infrastruktúra elleni orosz támadásokból kifolyólag Zaporizzsjában több, az egész régiót sújtó áramkimaradás történt januárban.
(Kyiv Independent)
Robbanások rázták meg Kijevet
Mára virradóra orosz dróntámadás érte Kijevet, amelyben a hatóságok közlése szerint legalább két ember megsérült.
A Suspilne jelentése szerint hajnali 2 óra körül robbanásokat lehetett hallani az ukrán fővárosban. Nem sokkal később, körülbelül 4:15-kor újabb robbanás rázta meg Kijevet.
Vitalij Klicsko főpolgármester elmondta, a támadás Kijev több városrészét is érintette. A katasztrófavédelem szerint egyebek mellett tűz ütött ki egy négyemeletes irodaházban, valamint egy óvodában is károk keletkeztek.
A támadásra mindössze két nappal azután került sor, hogy Oroszország a tél eddigi legnagyobb csapássorozatát zúdította Ukrajnára: kedden 71 rakétát és 450 drónt indítottak.
(Kyiv Independent)
Egy éven belül eldőlhet minden? – Elmondta Zelenszkij, mikor zárulhat le a háború
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök reményei szerint akár kevesebb mint egy éven belül béke születhet az orosz-ukrán háborúban - írja az Ukrinform.
Döbbenetes számot mondott be Zelenszkij – Ha nem állítják meg Putyint, Európát is lerohanhatja?
Oroszországnak további 800 ezer embert kellene feláldoznia két év alatt, ha katonailag meg akarná hódítani Kelet-Ukrajnát - mondta szerdán Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
Egyetlen mondattal durván kiverte a biztosítékot Donald Trump: kiakadtak egész Ukrajnában
Donald Trump amerikai elnök keddi kijelentése, miszerint Vlagyimir Putyin "betartotta a szavát" azzal, hogy egy hétig nem indított tömeges rakéta- és dróncsapásokat Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen, döbbenetet és felháborodást váltott ki Kijevben - számol be az ukrán Kyiv Independent.
Tegnapi hírfolyamunk
Szerdai tudósításunk itt olvasható vissza:
