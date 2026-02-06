Európa-szerte hullik le a lepel a botrányba keveredett hatalmasokról: a gyanú árnyéka vetült a jövőbeli királynéra

Mette-Marit koronahercegné, Haakon norvég trónörökös felesége pénteken kijelentette: "mélységesen sajnálja" barátságát az amerikai szexuális bűnöző Jeffrey Epsteinnel és a helyzetet, amelybe a királyi családot juttatta - áll a norvég királyi palota közleményében.

Mette-Marit neve több száz alkalommal szerepel

az amerikai igazságügyi minisztérium által egy hete közzétett több millió Epstein-dokumentumban, feltárva a hercegné és az amerikai üzletember közötti, korábban nem gyanított összejátszást.

Fontosnak tartom kifejezni mély sajnálatomat a Jeffrey Epsteinnel fenntartott barátságért. Fontos számomra, hogy bocsánatot kérjek mindazoktól, akiknek csalódást okoztam

- mondta a királyi palota közleménye szerint a hercegné, aki 2001-ben kötött házasságot a trónörökössel,.

Nagyon sajnálom a helyzetet is, amelybe belerángattam a királyi családot, mindenekelőtt a királyt és a királynét

- tette hozzá.

A királyi palota közleménye szerint "a hercegné beszélni kíván a történtekről, és részletes magyarázatot akar adni", de "egyelőre ezt nem tudja megtenni", ugyanakkor a hercegné "nagyon nehéz helyzetben van".

Jonas Gahr Store norvég miniszterelnök korábban felszólította a hercegnét, adjon magyarázatot arra, hogy miért váltott 2011 és 2014 között ilyen gyakorisággal üzenetet a 2008-ban elítélt, majd a börtönben 2019-ben öngyilkosságot elkövető amerikai szexuális bűnözővel. A Guardian szerint a páros levelezése olykor a flörtnek tűnő hangvételt is megütötte,

Mette-Marit egyebek mellett azt írta Epsteinnek, hogy a férfi "felpezsdíti az elméjét", "lágyszívű" és "egy tündér".

A dokumentumokból kiderült, hogy Mette-Marit 2013-ban bérbe vett három napra egy Epstein tuladjonában lévő Palm Beach-i ingatlant. Az NRK norvég közszolgálati médium szerint a floridai tartózkodást egy közös barátjuk szervezte, amit később a királyi család is megerősített.

Egy friss közvélemény-kutatás szerint

a norvégok 45%-a úgy véli, hogy Mette-Marit nem érdemli meg a kiránynéi titulust.

Csupán 30% gondolta úgy, hogy Haakon jövőbeli trónra lépését követően a koronahercgnéből királyné kellene, hogy legyen. Haakon apja, a 88 éves V. Harald 1991 óta Norvégia királya.

Mindeközben a hercegné idősebb fia, a 29 éves Marius Borg Hoiby ügyében – aki a Haakon trónörökössel kötött házassága előtt született –, kedd óta tárgyalás folyik.

A fiatal ellen 38 vádpontban emeltek ellene vádat, közöttük négyrendbeli nemi erőszak és a volt élettársaival szembeni erőszakcselekmények miatt.

Több más norvég személyiség is magyarázkodni kénytelen az Epsteinnel fenntartott kapcsolatai miatt. Thorbjorn Jagland volt miniszterelnök ellen rendőrségi nyomozás indult "korrupció súlyos esetének" gyanúja miatt. Jagland 1996-1997-ben volt Norvégia kormányfője, volt a norvég Nobel-bizottság elnöke és az Európa Tanács főtitkára is.

