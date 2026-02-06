Európa-szerte hullik le a lepel a botrányba keveredett hatalmasokról: a gyanú árnyéka vetült a jövőbeli királynéra

Mette-Marit neve több száz alkalommal szerepel
az amerikai igazságügyi minisztérium által egy hete közzétett több millió Epstein-dokumentumban, feltárva a hercegné és az amerikai üzletember közötti, korábban nem gyanított összejátszást.
Fontosnak tartom kifejezni mély sajnálatomat a Jeffrey Epsteinnel fenntartott barátságért. Fontos számomra, hogy bocsánatot kérjek mindazoktól, akiknek csalódást okoztam
- mondta a királyi palota közleménye szerint a hercegné, aki 2001-ben kötött házasságot a trónörökössel,.
Nagyon sajnálom a helyzetet is, amelybe belerángattam a királyi családot, mindenekelőtt a királyt és a királynét
- tette hozzá.
A királyi palota közleménye szerint "a hercegné beszélni kíván a történtekről, és részletes magyarázatot akar adni", de "egyelőre ezt nem tudja megtenni", ugyanakkor a hercegné "nagyon nehéz helyzetben van".
Jonas Gahr Store norvég miniszterelnök korábban felszólította a hercegnét, adjon magyarázatot arra, hogy miért váltott 2011 és 2014 között ilyen gyakorisággal üzenetet a 2008-ban elítélt, majd a börtönben 2019-ben öngyilkosságot elkövető amerikai szexuális bűnözővel. A Guardian szerint a páros levelezése olykor a flörtnek tűnő hangvételt is megütötte,
Mette-Marit egyebek mellett azt írta Epsteinnek, hogy a férfi "felpezsdíti az elméjét", "lágyszívű" és "egy tündér".
A dokumentumokból kiderült, hogy Mette-Marit 2013-ban bérbe vett három napra egy Epstein tuladjonában lévő Palm Beach-i ingatlant. Az NRK norvég közszolgálati médium szerint a floridai tartózkodást egy közös barátjuk szervezte, amit később a királyi család is megerősített.
Egy friss közvélemény-kutatás szerint
a norvégok 45%-a úgy véli, hogy Mette-Marit nem érdemli meg a kiránynéi titulust.
Csupán 30% gondolta úgy, hogy Haakon jövőbeli trónra lépését követően a koronahercgnéből királyné kellene, hogy legyen. Haakon apja, a 88 éves V. Harald 1991 óta Norvégia királya.
Mindeközben a hercegné idősebb fia, a 29 éves Marius Borg Hoiby ügyében – aki a Haakon trónörökössel kötött házassága előtt született –, kedd óta tárgyalás folyik.
A fiatal ellen 38 vádpontban emeltek ellene vádat, közöttük négyrendbeli nemi erőszak és a volt élettársaival szembeni erőszakcselekmények miatt.
Több más norvég személyiség is magyarázkodni kénytelen az Epsteinnel fenntartott kapcsolatai miatt. Thorbjorn Jagland volt miniszterelnök ellen rendőrségi nyomozás indult "korrupció súlyos esetének" gyanúja miatt. Jagland 1996-1997-ben volt Norvégia kormányfője, volt a norvég Nobel-bizottság elnöke és az Európa Tanács főtitkára is.
Címlapkép forrása: MTI
Kulcsfontosságú fordulat a pusztító háború szélén táncoló térségben – Donald Trump mégsem készül a támadásra?
Megszólalt a Trump által fenyegetett állam.
Itt az időjárás-előrejelzés: tavaszias meleg és havazás is jön a hétvégén
Mutatjuk, hol eshet hó a napokban.
Az iráni legfőbb vezetőt is kiiktathatja Trump?
Venezuelához képest itt jóval nagyobbak a kockázatok.
Döbbenetes lejáratókampányt csináltak a sötét botrányból Európa erős embere ellen, de lefülelték őket
Dezinformációs műveletről beszél a hatóság.
Összeszorítja az öklét az EU, újabb csapást mér Oroszországra: "a szankciók működnek"
Ursula von der Leyen bejelentést tett.
Rossz hír az Apple-felhasználóknak: hamarosan csúnány megdrágulhatnak az iPhone-ok
Könnyen lehet, hogy lépnie kell a cégnek.
Az éj leple alatt titkos atomrobbantást hajtott végre a nagyhatalom – Súlyos váddal állt elő Amerika
Elfajulhat a nukleáris fegyverkezési verseny?
United Parcel Service, Inc. - elemzés
Január végén számítottam a UPS osztalékemelésére, ilyenkor szokta bejelenteni ezeket, de most változatlanul hagyta az 1,64 dolláros osztalékot. Visszanéztem 15 évet, mindig január végén, fe
4,8% napi kamat lekötés nélkül? Így dolgozik a pénzed a Gránit Prémium számlán
Mi lenne, ha a bankszámládon parkoló pénz nem csak "várakozna", hanem minden egyes nap kamatot termelne - úgy, hogy közben bármikor szabadon hozzáférsz? A Gránit Bank Prémium számlacsomagjá
Rémálom a postaládában - tartozások a múltból
Követeléskezelők régi tartozásokkal fenyegetnek? Ismerd meg jogaid, ismerheted fel a trükköket és védd meg magad. Az utóbbi években egyre többen szembesülnek azzal a megdöbbentő helyzette
A kormány mindent tudhat? - Visszaélés bűnügyi személyes adatokkal
Rendkívül nagy figyelmet kapott, hogy Lázár János építési és közlekedési miniszter Balatonalmádiban tartott fórumán elhangzott kijelentéseivel szemben, a pár nappal későbbi gyöngyösi
Mesterséges falevéllel forradalmasíthatják a vegyipart
Kutatók egy olyan napenergia hasznosító eszközt fejlesztettek ki, amely a fotoszintézist imitálva hoz létre szén-dioxidból, napfényből és vízből értékes anyagokat
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
Holland bélyeggyűjtők, szevasztok!
Vendég Szabó Dávid, a téma szerteágazó. Meg a Bitcoin, ami esik, ahelyett, hogy emelkedne. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók... The post Holland
Kínában a zöldülés olcsóbb, mint Európában
Érdemes elidőzni a lenti ábrán. Látható, hogy Európa élen jár(t) az energiatermelés zöldítésében, aminek a költsége mára gazdasági versenyhátrányt okoz. Az Egyesült Államok lemaradt,
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Lemészárolták a kriptókat és az ezüstöt, mi jöhet most?
Csúnya esések, kitört a pánik.
Vészhelyzet a magyar utakon: borzasztóan sok a kátyú, bajban az autósok
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Csúcson az állam kamatterhei: mennyire fáj ez a költségvetésnek?
Nem úgy néz ki, hogy hátra lehet dőlni.