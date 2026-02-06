Felfedte ütőkártyáját Amerika ősi ellensége: olyan rakétát építettek, amely akár Európát is eléri

Rakétakísérletet hajtott végre Irán a legújabb Horramsár-4-es ballisztikus rakétával, melynek hatótávolsága állítólag több mint 2000 kilométer – számolnak be iráni állami hírportálok.

Az iráni lapok beszámolója szerint Teherán módosította katonai doktrínáját és gyorsított tempóban nekiállt nagy hatótávolságú rakéták fejlesztésének.

Az új generációs rakéták hatótávolsága mind 2000 kilométer körüli, ezek célja, hogy a Közel-Kelet amerikai bázisait és Izraelt is rombolni tudják.

2000 kilométernyi hatótávolsággal egyébkét Európát is eléri Irán, de nem valószínű, hogy a Közel-Keleten kívüli célpontokat támadnának.

Az egyik legújabb iráni rakétával, a Horramsár-4-essel kísérletet is végrehajtottak a napokban.

A tesztről videó is megjelent:

Teherán azt is bejelentette, hogy épít egy új, földalatti rakétaindító támaszpontot az Iszlám Forradalmi Gárda Hadtestnek.

Irán és az Egyesült Államok gyakorlatilag a háború szélén áll:

ma lesz egy tárgyalás Teherán és Washington közt, melynek célja a katonai csapások elkerülése. Az USA azonban már ma felszólította az amerikai állampolgárokat, hogy azonnal hagyják el Iránt.

Címlapkép forrása: Wisam Hashlamoun/Anadolu via Getty Images