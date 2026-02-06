Fogolycsere-egyezménnyel ért véget a béketárgyalás, masszív támadás sújtotta Oroszországot – Háborús híreink pénteken

Koncentrált támadás történt a Brjanszki terület ellen
HIMARS rakéta-sorozatvetőkkel és drónokkal támadta Ukrajna a vele határos orosz Brjanszki terület energetikai infrastruktúráját. A helyi kormányzó jelentése szerint több település is áram nélkül maradt a régió Klincovszkij járásában.
(TASZSZ)
38 drón lelövéséről számolt be Moszkva
Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint a légvédelmi erők 38 ukrán drónt lőttek le az éjszaka folyamán a Brjanszki, Belgorodi és Lipecki területek, valamint a Fekete-tenger felett.
(TASZSZ)
Megindultak az ukrán rakéták, teljes sötétségbe borult az orosz nagyváros – Drámai üzenetben szólalt meg a kormányzó
Péntekre virradóra erőteljes támadás érte az Ukrajnával határos oroszországi Belgorodi területet.
Fogolycsere-egyezménnyel ért véget a béketárgyalás, masszív támadás érte Oroszországot – Háborús híreink pénteken
Abu Dzabiban csütörtökön véget ért az orosz, ukrán és amerikai részvétellel tartott béketárgyalások második köre. Áttörő eredményt most sem sikerült elérni, de megállapodtak 314 hadifogoly cseréjében, illetve a megbeszélések folytatásában. Vjacseszlav Gladkov, a Belgorodi terület kormányzója szerint péntekre virradóra az ukránok több rakétával támadták a régió központját, Belgorod városát, ahol súlyos károk keletkeztek. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
Címlapkép forrása: Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images
