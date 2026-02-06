Ismeretlen drón zuhant zuhant le egy NATO-tagállam katonai bázisának területére: sok a kérdőjel az eset kapcsán

Ez már a második hasonló eset rövid időn belül. Január 28-án szintén ismeretlen eredetű drón zuhant egy katonai létesítmény területére Przasnysz településen. Itt működik a 2. rádió-elektronikai központ, amely hírszerzési és elektronikai hadviselési feladatokat lát el, többek között Északkelet-Lengyelország, benne a stratégiai jelentőségű Suwalki-folyosó rádióforgalmát figyeli.
A Radio ZET értesülései szerint az ügyeletes személyzet megfigyelte a drón repülését, de semmit sem tudott tenni ellene. A készülék végül a bázis területén belül ért földet, mintegy hetven méterre egy fegyverraktártól. A katonák ezután az egyik épületbe vitték az eszközt, amely a források szerint hiba volt, ugyanis a protokoll szerint a drónt hálóval vagy ponyvával kellett volna letakarni, és a helyén hagyni, mivel akár a földetérés utén is folytathatta az adatgyűjtést.
A forrás szerint felmerült a gyanú, hogy felderítő drónról van szó, amely az antennarendszereket pásztázta.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
