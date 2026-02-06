Kína berúgta az ajtót: Peking egész pályás letámadást indított a J-35A ötödik generációs vadászgéppel

Az Aviation Industry Corporation of China (AVIC), a keleti nagyhatalom legnagyobb repülőgépgyártója, hatalmas standdal jelent meg. Pilóta vezette és pilóta nélküli repülőgépek makettjeit állították ki, miközben a közeli kijelzőkön részletes információk jelentek meg az egyes rendszerekről. A vállalat – ahogy a legtöbb kínai cég a nemzetközi védelmi kiállításokon – nem volt hajlandó nyilatkozni védelmi és katonai képességeiről.
A bemutató egyik különlegessége a Senjang J-35A lopakodó vadászgép makettje volt, amelyet az AVIC a Lockheed Martin F-35-ösének olcsóbb alternatívájaként reklámoz.
Az azonos típusjelzésen túl elemzők a két gép tervezésében is számos hasonlóságot azonosítottak. A J-35 alapváltozata Kína ötödik generációs, közepes méretű, hordozófedélzetről üzemeltethető lopakodó vadászgépe. A típust légi fölény kivívására, valamint földi és tengeri célpontok elleni csapásmérésre egyaránt tervezték. A gépet hazai fejlesztésű hajtóművekkel szerelték fel. Az első J-35A-k 2025 végén álltak szolgálatba a kínai légierőnél, és jelenleg sorozatgyártás alatt állnak.
A J-35A kéthajtóműves konstrukció, kisebb, nem összecsukható szárnyakkal. A típust korábban a 2025 novemberi dubaji légibemutatón is kiállították, ami jelzi Kína szándékát, hogy nemzetközi vevőknek is értékesítse. A standon az AVIC további fejlesztései is megjelentek kisméretű makettek formájában, köztük vadászgépek, kiképzőgépek és autonóm rendszereket is megtekinthetett a közönség.
Címlapkép forrása: SeongJoon Cho/Bloomberg via Getty Images
