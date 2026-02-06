Közel a fordulópont: totális összeomlás szélén áll Amerika ősi ellensége, de van itt még egy nagy kérdőjel

Üléesezett tegnap Izrael törvényhozásának védelmi és külügyi testülete, az eseményen részt vett Benjámin Netanjahu miniszterelnök is – tudta meg az izraeli Channel 12. Netanjahu az eseményen elmondta: az Iránt vezető iszlamista rezsim közel jár az összeomláshoz, az viszont, hogy ténylegesen hatalomváltás lesz-e a rivális államban, még kérdéses.

A körülmények úgy alakulnak, hogy közel járunk egy kritikus tömeghez, amely az iráni rezsim bukásához vezethet”

– fogalmazott Netanjahu az ülésen a Channel 12 információi szerint.

Az izraeli vezető hozzátette azonban: nem biztos, hogy sikerül eljutni addig a pontig, hogy a teheráni vezetés ténylegesen megbukjon.

Arra is kitért, hogy Izrael és az Egyesült Államok szorosan együttműködnek Amerika Irán elleni lépéseivel kapcsolatban, Netanjahu azonban azt állította, hogy

nem tudja, hogy végül Donald Trump amerikai elnök milyen lépéseket tesz a teheráni rezsimmel szemben.

Az Egyesült Államok és Irán a mai nap tárgyalnak majd Ománban: Amerika teljes denuklearizációt és a ballisztikus rakétaprogram leszerelését akarja elérni. Teherán egyelőre egyik követelést sem akarja teljesíteni. Trump katonai csapást helyezett kilátásba, hogy céljait elérje.

