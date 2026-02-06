Küszöbön a háború: Amerika elkezdte az evakuációt, bármikor megindulhatnak a bombázók

A közlemény az Ománban péntekre tervezett amerikai–iráni tárgyalások előtt látott napvilágot. Az amerikai küldöttséget Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner, Donald Trump elnök veje vezeti, iráni részről pedig Abbász Aragcsi külügyminiszter áll a delegáció élén.
Ez lesz az első hivatalos találkozó Washington és Teherán között azóta, hogy tavaly júniusban kiéleződtek a feszültségek. Akkor egy tizenkét napos izraeli háborút követően amerikai légicsapások súlyosan megrongálták Irán három fő nukleáris létesítményét.
Az Egyesült Államok állítólag azt követeli Irántól, hogy semmisítse meg dúsított uránkészleteit, korlátozza ballisztikus rakétaprogramját, és hagyjon fel a közel-keleti fegyveres csoportok támogatásával. Trump katonai csapásokkal fenyegetőzött arra az esetre, ha Teherán nem teljesíti a feltételeket. Irán ezeket a követeléseket szuverenitása elfogadhatatlan megsértésének nevezte, és kilátásba helyezte, hogy támadás esetén amerikai és izraeli célpontokat vesz célba.
A tárgyalások hátterében az áll, hogy az elmúlt hetekben az Egyesült Államok jelentősen növelte katonai jelenlétét a Perzsa-öbölben.
Trump "hatalmas armadát" küldött a térségbe, az Abraham Lincoln repülőgép-hordozó vezette kötelékkel az élen.
Bob McNally, a Rapidan Energy Group vezetője szerint minimális az esély a megállapodásra, mivel a felek álláspontja távol áll egymástól, és a kölcsönös bizalom teljesen hiányzik.
Az elemző 75 százalékra becsüli annak valószínűségét, hogy a napokban vagy heteken belül katonai összecsapásra kerül sor.
A lehetséges forgatókönyvek között szerepel a Venezuela-típusú blokád, korlátozott csapások és egy nagyszabású katonai konfliktus is.
A tárgyalásokat eredetileg Isztambulban tartották volna, regionális arab országok – köztük Egyiptom, Katar, Szaúd-Arábia és Törökország – külügyminisztereinek részvételével. Teherán azonban az utolsó pillanatban kérte a helyszín megváltoztatását, és azt javasolta, hogy a megbeszéléseken kizárólag amerikai és iráni képviselők vegyenek részt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
