Küszöbön a pusztító háború: bármikor kiadhatja a parancsot Donald Trump - Mi lesz, ha tényleg megindul a támadás?

Tavaly júniusban az Egyesült Államok tizenkét napnyi izraeli bombázás után egyszer már megtámadta az iráni atomkomplexumokat, így egyáltalán nem tűnik precedens nélkülinek az a lehetőség, hogy Washington ismét gépeket küld a perzsa állam légterébe. Az iráni nyilatkozatok mind egy irányba mutatnak: a légvédelem felkészült az ellenséges repülőgépek elfogására. A problémát az okozza, hogy a korábbi tapasztalatok, valamint Washington venezuelai kalandja alapján ez nem feltétlenül van így.
Az iráni légvédelem pusztán papíralapon is felemás képet mutat: az arzenálban találunk a hidegháborúból visszamaradt gépágyúktól kezdve az elméletileg modernnek számító, hazai gyártású rakétáig mindent, bár a védelem gerincét valóban az újabbnak számító fegyverek adják.
Szolgálatban összesen tíz nagy, hat közepes és hat rövid hatótávolságú rakétarendszer-típus, öt MANPAD (Man Portable Air Defence) rendszer öt különféle légvédelmi gépágyú és egy légvédelmi ágyú áll, ezek nagy része hazai gyártmány, de használnak orosz (Sz-300, Tor, Kub, ZSZU gépágyú széria), amerikai (Mim-23 Hawk) és brit (Rapier) fegyvereket is. Fontos megjegyezni, hogy Teherán a nem hazai készítésű légvédelembe is „belepiszkált”, saját technológiájának jelentős része pedig orosz technológiatranszferrel készült.
A légvédelem „hazai” mivolta az a tényező, ami alapvetően megnehezíti annak megtippelését, hogy általánosságban milyen hatékonysággal tud működni az iráni légvédelem:
a Teherán által a haditechnikáról közölt információk hiányosak, ráadásul igen valószínű, hogy a perzsák látványosan eltúlozzák a saját fegyvereik képességeit.
Ehhez még az is hozzájön, hogy Irán aránylag ritkán exportál fegyvereket más országokba, illetve hazai bevetésről is elvétve érkeznek jelentések.
Ugyanakkor ezek a jelentések elég komoly támpontot adnak ahhoz, hogy tippelni lehessen arra, mit tudna tenni Teherán az amerikai légicsapások ellen. Az izraeli légierő kizárólag saját igényeikre átalakított amerikai vadászbombázókat repül, Jeruzsálem pedig az elmúlt két évben többször is berepült az iráni légtérbe anélkül, hogy egyetlen gépét is elveszítette volna. A tavaly júniusi villámháború során messze nem csak a komoly lopakodó képességekkel bíró F-35-ösök röpködtek szabadon a perzsa légtérben, de a jóval könnyebben kiszúrható F-15-ösök és F-16-osok is. A háború veszteségrátája megdöbbentő volt: hiába jelentette be Teherán többször is, hogy izraeli vadászgépeket lőttek le, ezeket a kijelentéseket később mind visszavonták, mostanra nagyon úgy néz ki, hogy
egyetlen Hermes drónt sikerült kilőni az égből, ez a gép pedig se lopakodni, se nyaktörő módon manőverezni nem képes.
A tapasztalatok még az egyébként más harctereken gyakran bevetett orosz Sz-300-as esetében sem túl fényesek. A Moszkva által számtalan országba exportált nagy hatótávolságú légvédelmi rendszerek a korábbi, Irán elleni támadások során sem vitézkedtek, ráadásul sem Venezuelában, sem pedig Szíriában nem tudtak egyetlen nyugati vadászgépet sem lelőni. Moszkva az előbbi esetben azzal védekezett, hogy egyébként a venezuelai kezelőszemélyzet nem értett a fegyverek működtetéséhez, Szíriában pedig a legtöbb szakértő szerint volt egy hallgatólagos megállapodás Izrael és Oroszország között arról, hogy az orosz légvédelmi tüzérek nem próbálnak meg rálőni a zsidó állam gépeire, cserébe az IDAF sem támadja az orosz katonákat.
Az amerikai támadás elhárítása még abban az esetben is problémás lenne, ha az iráni légvédelem valóban fel lenne készülve egy támadásra. Bár egyelőre nem lehet biztosra tudni, hogy ha bombáznak, mit fognak támadni az amerikaiak (a fő célpontok nagy eséllyel a katonai támaszpontok és a nukleáris létesítmények lesznek), az első áldozatok az amerikai katonai doktrína szerint egyértelműen a légvédelmi alakulatok lesznek. Washington régóta alkalmazza nagy sikerrel az úgynevezett SEAD/DEAD műveleteket, melyeknek kifejezetten az a lényege, hogy elektronikus zavarás és brutális légifölény mellett kifejezetten a légvédelmi lokátorokra vadászó rakétákkal megbénítják az ellenség védelmi képességeit. Ilyen stratégiát láthattunk Venezuelában is.
Teherán helyzetén tovább ront az, hogy a modern nyugati gépekkel egyébként sem azonos szinten mozgó légierő a júniusi izraeli támadások során brutális károkat szenvedett, a géppark feltöltése pedig ilyen rövid idő alatt biztos nem történt meg, így komoly légicsatákra nem igazán kell számítani.
A perzsa állam pillanatnyilag két dologban bízhat: az atomkomplexumok passzív védelmében, azaz abban, hogy elég mélyre ásták őket (az elemzők nagy része egyetért abban, hogy ez megtörtént), illetve az ország méretében. Washingtonnak óvatosan kell megválogatnia a célpontjait, hiszen Irán hatalmas ország, a katonai képességek teljes elpusztítása sok időbe és mégtöbb pénzbe kerülne.
Igazi invázióra mindazonáltal nem érdemes számítani: egyfelől a Közel-Keletre vezényelt amerikai erők mérete sem jelez előre ilyen akciót, másfelől Irán azon országok „elit” csoportjába tartozik, melyeket méretük és földrajzi adottságaik miatt közel lehetetlen „rendesen” megszállni.
Egy tradicionális szárazföldi háború a vitathatatlan erőfölény ellenére is tudna kínzóan nagy veszteségeket okozni Washingtonnak,
a mindenkori amerikai vezetés pedig a korábbi közel-keleti akciók negatív hazai visszhangjából okulva kerülni fogja ezt az opciót.
Pillanatnyilag még nem lehet biztosra tudni, hogy mi lesz a mai ománi tárgyalások vége, de Teherán és Washington álláspontját közel lehetetlen lesz összeegyeztetni, Trump pedig a korábbi iráni bombázás, valamint a venezuelai katonai akció sikerén felbuzdulva nagy magabiztossággal indíthat újabb támadást a perzsa állam ellen. Az Irán által emlegetett „regionális háború” veszélye a valóságban nem igazán áll fent, hiszen Teherán a proxyszervezetei nagy részét elveszítette: a Hamász és az Hezbollah romokban, Szíriában kormányváltás volt, érdemi ellenállást tehát csak az iraki milíciák és a jemeni húszi lázadók fejthetnek ki.
Címlapkép forrása: Gabriel R. Piper/U.S. Navy via Getty Images
