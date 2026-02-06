Lesújtó jelentést kapott Európa legerősebb hatalma: bénán néznék, ahogy Oroszország elfoglalná a NATO gyenge pontját

Egy németországi hadijáték szimulációjában az orosz erők három nap alatt elfoglalták a litvániai Marijampolét, és ellenőrzésük alá vonták a Suwałki-folyosót, miközben Berlin a közvetlen katonai beavatkozás helyett csak szankciókkal és válságkezeléssel reagált.

A Die Welt és a Helmut Schmidt Egyetem Hadijáték Központja által szervezett gyakorlaton 16 volt magas rangú tisztviselő és biztonsági szakértő vett részt. Ez volt az első, nyilvánosan bemutatott, ilyen jellegű hadijáték Németországban. A forgatókönyv 2026 októberében játszódott, egy fiktív ukrajnai tűzszünet után. Ekkor 12 ezer orosz katona állomásozott Nyugat-Fehéroroszországban. Moszkva ezt követően "humanitárius válságot" kreált Kalinyingrádban, azt állítva, hogy Litvánia blokkolja az exklávéba irányuló utánpótlást.

Miután Litvánia a feltételezetten orosz különleges erőknek tulajdonított incidensek nyomán lezárta határait, az orosz csapatok átvették a kezdeményezést. A szimulált orosz erők

három napon belül elfoglalták Marijampolét, és ellenőrzésük alá vonták a NATO egyetlen szárazföldi összeköttetését a balti államokkal: a Suwałki-folyosót.

Az orosz oldalt Alekszandr Gabujev, a Carnegie Oroszország–Eurázsia Központ igazgatója vezette, aki Vlagyimir Putyint alakította. A "putyini" csapat drónokkal tűzellenőrzést létesített, aláaknázta a lengyel–litván határt, és civileket használt élő pajzsként a bevonuló egységek mellett. A német csapatban, amelyben helyet kapott Eberhard Zorn, a Bundeswehr volt főfelügyelője és Roderich Kiesewetter parlamenti képviselő is, a konszenzuskeresés és az eszkalációtól való félelem dominált. Varsó mozgósított, de nem lépett be az aláaknázott litván területre, a szimulált Egyesült Államok pedig nem hivatkozott a NATO 5. cikkére.

Nem készültek fel egy ilyen helyzetre – értékelte később Gabujev a Meduzának adott interjúban. Elmondása szerint az orosz csapat célja a "NATO megosztása" volt, amit azzal értek el, hogy gyorsabban teremtettek katonai tényeket a terepen, mint ahogy a szövetség politikailag reagálni tudott volna. Ez az eredmény illeszkedik a korábbi elemzésekhez. A RAND Corporation már 2016-ban megállapította, hogy az orosz erők 36–60 órán belül elérhetnék Tallinnt és Rigát. Közel egy évtizeddel később az alapvető sebezhetőség továbbra is fennáll:

ha Oroszország kész tényeket teremt a terepen, azok visszafordítása rendkívül költségessé válhat.

A német hírszerzés vezetője, Martin Jäger arra figyelmeztetett, hogy Oroszország "szükség esetén nem riad vissza a NATO-val való közvetlen katonai konfrontációtól sem". Mark Rutte, a NATO főtitkára szerint "mi vagyunk Oroszország következő célpontja". David Petraeus volt CIA-igazgató pedig Litvániát tartja a legvalószínűbb célpontnak arra az esetre, ha Oroszország sikert ér el Ukrajnában.

Berlin 2029-re ígérte a Bundeswehr teljes "háborús készültségét".

Ennek érdekében a Rheinmetall több mint egy tucat új gyárat épít Európa-szerte, rendelésállománya pedig már meghaladja a 70 milliárd eurót. Németország dandárt is telepített Litvániába. Az elemzés ugyanakkor kiemeli, hogy a haditechnikai fejlesztések azonban keveset érnek, ha a politikai akarat a konszenzuskeresés és az eszkalációtól való félelem súlya alatt összeomlik.

Az orosz oldalról Szergej Nariszkin, az orosz külföldi hírszerzés vezetője 2025 áprilisában arra figyelmeztetett, hogy egy NATO–Oroszország konfrontáció esetén "Lengyelország és a balti államok szenvednének először". Moszkva közben tovább fejleszti katonai képességeit a balti térségben, miközben Ukrajnát is folyamatosan támadja. A szimuláció következményei túlmutathatnak a NATO-n. A 35 nemzetet tömörítő koalíció "kötelező érvényű garanciákat" vállalt Ukrajna védelmére arra az esetre, ha Oroszország egy tűzszünet után újra támadna. Ezek közé tartozik egy többnemzetiségű erő ukrajnai állomásoztatása is.

Németország azonban – amely a koalíció és a NATO litvániai dandárjának egyaránt kulcsszereplője – közölte, hogy erői csak egy szomszédos országból felügyelnék a tűzszünetet, nem pedig közvetlenül ukrán területről. A szimuláció végső diagnózisa aggasztó a NATO-ra nézve: Európa legerősebb gazdasága a habozást választotta a cselekvés helyett, miközben egy szövetséges területét elfoglalták. Ha ez a minta valós helyzetben is érvényesül, az Ukrajnának és a NATO keleti szárnyának adott biztonsági garanciák olyan alapokon nyugodhatnak, amelyek orosz nyomás alatt könnyen meginoghatnak.

Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images