  • Megjelenítés
Megszólalt Moszkva az orosz tábornok elleni merényletről: teljesen világos, mi volt a célja
Globál

Megszólalt Moszkva az orosz tábornok elleni merényletről: teljesen világos, mi volt a célja

Portfolio
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint a Vlagyimir Alekszejev altábornagy elleni merénylet mögött Ukrajna áll, és a béketárgyalásokat akarják szabotálni ezzel – írja a TASZSZ.

Az orosz katonai hírszerzés (GRU) vezetőjének első helyettesére Moszkvában egy lakóépület előtt lőtt rá többször egy ismeretlen elkövető péntek reggel. A tábornokot kórházba szállították.

Bár egyelőre a tettes kiléte is ismeretlen, Szergej Lavrov külügyminiszter egy sajtótájékoztatón máris Ukrajnát vádolta meg a „terrortámadás” elkövetésével.

lavrov szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök „rezsimje” a merénylettel megerősítette, hogy folytatja a tárgyalási folyamat destabilizálására irányuló provokációit.

Arra a kérdésre, hogy a merénylet hogyan befolyásolhatja a jövőben a béketárgyalásokat, a külügyminiszter nem akart jóslásokba bocsátkozni.

Még több Globál

Küszöbön a pusztító háború: bármikor kiadhatja a parancsot Donald Trump - Mi lesz, ha tényleg megindul a támadás?

Leleplező műholdfelvételek: háborúra készül Amerika – Ömlenek a fegyverek a konfliktuszónába

Merényletet követtek el a hírhedt orosz kémfőnök ellen, masszív támadás sújtotta Oroszországot – Háborús híreink pénteken

Ez nem az én felelősségem; országunk vezetésének kell eldöntenie

– mondta Lavrov.

Időközben a Kreml nevében Dmitrij Peszkov szóvivő megerősítette a merénylet tényét. Peszkov elmondta, bűnügyi vizsgálatot indítottak, a biztonsági szolgálatok pedig „teszik a dolgukat”.

Oroszországban nem ez az első merénylet magasrangú politikai vagy katonai vezetők, illetve Kreml-barát közéleti személyiségek ellen. Legutóbb Fanil Szarvarov, az orosz vezérkar műveleti kiképzési részlegének vezetője vesztette életét egy autójába elrejtett pokolgép felrobbanása miatt tavaly december 22-én.

Kapcsolódó cikkünk

Durva merénylet sokkolja Moszkvát: több lövés érte „Oroszország Hősét”, aki már régóta a Nyugat célkeresztjében van

Címlapkép: Az orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata által 2026. február 6-án közreadott, videófelvételről készített kép Vlagyimir Alekszejev altábornagyról, az orosz hadsereg hírszerzésért is felelős főparancsnokságának (GRU) magas rangú vezetőjéről 2023. június 23-án egy ismeretlen oroszországi helyszínen. MTI/EPA/Orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Holland bélyeggyűjtők, szevasztok!

Vendég Szabó Dávid, a téma szerteágazó. Meg a Bitcoin, ami esik, ahelyett, hogy emelkedne. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók... The post Holland

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Egyezség született Moszkva és Kijev között, kiakadtak Trumpon Ukrajnában – Orosz-ukrán háborús híreink percről percre csütörtökön
Küszöbön a háború: Amerika elkezdte az evakuációt, bármikor megindulhatnak a bombázók
Bekövetkezett az, amitől rettegtek az Egyesült Államokban: pillanatok alatt semlegesíthetik Amerika legnagyobb erősségét
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility