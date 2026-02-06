Megszólalt Moszkva az orosz tábornok elleni merényletről: teljesen világos, mi volt a célja

Az orosz katonai hírszerzés (GRU) vezetőjének első helyettesére Moszkvában egy lakóépület előtt lőtt rá többször egy ismeretlen elkövető péntek reggel. A tábornokot kórházba szállították.
Bár egyelőre a tettes kiléte is ismeretlen, Szergej Lavrov külügyminiszter egy sajtótájékoztatón máris Ukrajnát vádolta meg a „terrortámadás” elkövetésével.
lavrov szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök „rezsimje” a merénylettel megerősítette, hogy folytatja a tárgyalási folyamat destabilizálására irányuló provokációit.
Arra a kérdésre, hogy a merénylet hogyan befolyásolhatja a jövőben a béketárgyalásokat, a külügyminiszter nem akart jóslásokba bocsátkozni.
Ez nem az én felelősségem; országunk vezetésének kell eldöntenie
– mondta Lavrov.
Időközben a Kreml nevében Dmitrij Peszkov szóvivő megerősítette a merénylet tényét. Peszkov elmondta, bűnügyi vizsgálatot indítottak, a biztonsági szolgálatok pedig „teszik a dolgukat”.
Oroszországban nem ez az első merénylet magasrangú politikai vagy katonai vezetők, illetve Kreml-barát közéleti személyiségek ellen. Legutóbb Fanil Szarvarov, az orosz vezérkar műveleti kiképzési részlegének vezetője vesztette életét egy autójába elrejtett pokolgép felrobbanása miatt tavaly december 22-én.
Címlapkép: Az orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata által 2026. február 6-án közreadott, videófelvételről készített kép Vlagyimir Alekszejev altábornagyról, az orosz hadsereg hírszerzésért is felelős főparancsnokságának (GRU) magas rangú vezetőjéről 2023. június 23-án egy ismeretlen oroszországi helyszínen. MTI/EPA/Orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata
