Összeszorítja az öklét az EU, újabb csapást mér Oroszországra:
Összeszorítja az öklét az EU, újabb csapást mér Oroszországra: "a szankciók működnek"

Mivel Oroszország csak akkor fog őszinte szándékkal tárgyalóasztalhoz ülni, ha nyomást gyakorolnak rá, az Európai Bizottság új, immár a 20. szankciócsomagot készíti elő, amely az orosz energiát, a pénzügyi szolgáltatásokat és a kereskedelmet érinti - közölte Ursula von der Leyen pénteken.

Közleményében az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, miközben Ukrajna továbbra is rendkívüli bátorsággal védekezik, a Kreml megkettőzte a háborús bűncselekményeket: szándékosan támadja a civilek otthonait és a polgári infrastruktúrát, az energiaellátást biztosító létesítményeket, a fűtési rendszereket, egész településeket hagyva áram nélkül.

Ez nem egy békére törekvő állam viselkedése. Ez egy olyan nemzet viselkedése, amely felőrlő háborút vív az ártatlan lakosság ellen

- fogalmazott Ursula von der Leyen. Az Oroszországgal szemben bevezetni tervezett 20. szankciócsomag részleteivel kapcsolatban az uniós bizottság elnöke elmondta, hogy az energia területén a megszorító intézkedések teljes tengeri szolgáltatási tilalmat vezetnek be az orosz nyersolaj kereskedelmére. Ez – mint kiemelte – tovább csökkenti Oroszország energiabevételeit, és megnehezíti az olaja eladását.

Az EU további 43 hajót vesz fel az orosz energiahordozókra vonatkozóan bevezetett, az eddigi uniós szankciókat megkerülő úgynevezett orosz árnyékflottát érintő szankciós jegyzékbe, ezzel a számuk eléri a 640-et. Emellett az intézkedés megnehezíti a tartályhajók beszerzését, és átfogó tilalmat vezet be a cseppfolyósított földgáz (LNG) szállítását végző tartályhajók, valamint jégtörők karbantartására és egyéb szolgáltatásaira.

Von der Leyen közölte, az EU új intézkedéseivel korlátozni fogja az orosz bankrendszer és az orosz gazdasági tevékenység finanszírozására szolgáló alternatív fizetési csatornák létrehozását. Az intézkedés keretében az unió további húsz orosz regionális bankot vesz fel a szankciós listára, és intézkedéseket hoz a kriptovaluták, az azokkal kereskedő vállalatok és platformok ellen. Az EU emellett több további ország számos olyan bankját veszi az intézkedés hatálya alá, amelyek részt vesznek a szankcionált áruk illegális kereskedelmének elősegítésében - tájékoztatott.

Elmondása szerint

az Európai Unió emellett szigorítja az Oroszországba irányuló exportkorlátozásokat.

Új tilalmakat vezet be az árukra és szolgáltatásokra a gumitól a traktorokon át a kiberbiztonsági szolgáltatásokig. Az intézkedés vonatkozni fog továbbá a szankciók hatálya alá még nem tartozó fémekre, vegyi anyagokra és kritikus ásványokra. Exportkorlátozások lesznek érvényesek emellett a hadszíntéren használt termékekre és technológiákra, például a robbanóanyagok előállításához használt anyagokra is, ennek keretében az Európai Bizottság ammóniakvótát javasol a meglévő importkorlátozások mellett.

Az uniós bizottság elnöke elmondta, hogy a szankciók megkerülésének csökkentése érdekében az EU a továbbiakban megtiltja minden számítógépes vezérlésű eszköz és rádió exportját olyan joghatóságokba, amelyek esetében nagy kockázata van annak, hogy ezeket a termékeket továbbadják Oroszországnak.

Ursula von der Leyen azt mondta, Oroszország olaj- és gázbevételei 2025-ben 24 százalékkal csökkentek az előző évhez képest, növelve ezzel az orosz költségvetési hiányt. Januárban az orosz olaj- és gázbevételek a háború kezdete óta a legalacsonyabbak lesznek, a kamatlábak 16 százalékon állnak, az infláció továbbra is magas.

Az adatok megerősítik, hogy az uniós szankcióink működnek. Addig fogjuk alkalmazni azokat, amíg Oroszország komoly tárgyalásokat nem kezd Ukrajnával az igazságos és tartós béke érdekében

- fogalmazott.

Az uniós bizottság elnöke felszólította a tagállamokat, hogy támogassák az új szankciók elfogadását, ami véleménye szerint erőteljes jelzést küld az Európai Unió rendíthetetlen elkötelezettségéről egy szabad és szuverén Ukrajna iránt.

Végezetül közölte: az Európai Unió az Egyesült Államokkal és az Ukrajnát támogató országok koalíciójával közösen béketervet dolgoz ki, amely erős biztonsági garanciákat tartalmaz Ukrajna számára. Az EU amerikai partnereivel emellett egy olyan terven munkálkodik, amely Ukrajna háború utáni helyreállítását és hosszú távú növekedését célozza - tájékoztatott a bizottsági elnök.

