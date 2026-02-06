Példátlan feszültség robbant ki az Egyesült Államok és európai szövetségese között: már katonai kivonulással fenyegetőznek

A házelnök „bűne” az, hogy azt mondta, Donald Trump amerikai elnök szerinte nem érdemli meg a béke-Nobel-díjat.
Czarzasty a Donald Tusk koalíciós kormányában jelen lévő Baloldal párt politikusa. Rose bejelentése után Tusk az X-en üzent a nagykövetnek.
Rose nagykövet úr, a szövetségeseknek tisztelniük kellene egymást, nem pedig kioktatniuk. Legalábbis mi itt Lengyelországban így értelmezzük a partnerséget
– írta Tusk.
A nagykövet nem sokkal később szintén az X-en válaszolt a kormányfőnek.
Miniszterelnök úr, csak a legnagyobb tisztelettel és csodálattal adózom az Ön bátor vezetésének és évtizedes hozzájárulásának, amely megerősítette az amerikai-lengyel kapcsolatokat. Ön, uram, valóban mintaszerű szövetségese és nagyszerű barátja volt az Egyesült Államoknak
– írta Rose hivatalos X-oldalán Tusknak, hozzátéve azonban, hogy üzenetét nem neki, hanem a házelnöknek kellett volna intéznie, aki tiszteletlen és sértő megjegyzéseket tett Trumpra.
Ezzel párhuzamosan azonban a nagykövet privát X-oldalán is megszólalt, és fölvetette, hogy Washingtonnak ki kéne vonnia csapatait Lengyelországból.
Nem kéne elvinnünk magunkkal az összes katonánkat és felszerelésünket?
– fogalmazta meg kérdésben gondolatait Rose.
Posztját azonban később törölte, de képkivágásként máshol elérhető.
Címlapkép forrása: Andriy Zhyhaylo/Oboz.ua/Global Images Ukraine via Getty Images
