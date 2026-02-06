Példátlan feszültség robbant ki az Egyesült Államok és európai szövetségese között: már katonai kivonulással fenyegetőznek

Elmérgesedett a vita Tom Rose, az Egyesült Államok varsói nagykövete és a lengyel kormány között, miután előbbi csütörtökön bejelentette, hogy a Donald Trump amerikai elnök ellen intézett „alaptalan rágalmak miatt” azonnal megszakítják az amerikai kormányzati kapcsolatokat Wlodzimierz Czarzastyval, a lengyel parlamenti alsóház, a Szejm baloldali elnökével.

A házelnök „bűne” az, hogy azt mondta, Donald Trump amerikai elnök szerinte nem érdemli meg a béke-Nobel-díjat.

Czarzasty a Donald Tusk koalíciós kormányában jelen lévő Baloldal párt politikusa. Rose bejelentése után Tusk az X-en üzent a nagykövetnek.

Rose nagykövet úr, a szövetségeseknek tisztelniük kellene egymást, nem pedig kioktatniuk. Legalábbis mi itt Lengyelországban így értelmezzük a partnerséget

– írta Tusk.

A nagykövet nem sokkal később szintén az X-en válaszolt a kormányfőnek.

Miniszterelnök úr, csak a legnagyobb tisztelettel és csodálattal adózom az Ön bátor vezetésének és évtizedes hozzájárulásának, amely megerősítette az amerikai-lengyel kapcsolatokat. Ön, uram, valóban mintaszerű szövetségese és nagyszerű barátja volt az Egyesült Államoknak

– írta Rose hivatalos X-oldalán Tusknak, hozzátéve azonban, hogy üzenetét nem neki, hanem a házelnöknek kellett volna intéznie, aki tiszteletlen és sértő megjegyzéseket tett Trumpra.

Ezzel párhuzamosan azonban a nagykövet privát X-oldalán is megszólalt, és fölvetette, hogy Washingtonnak ki kéne vonnia csapatait Lengyelországból.

Nem kéne elvinnünk magunkkal az összes katonánkat és felszerelésünket?

– fogalmazta meg kérdésben gondolatait Rose.

Posztját azonban később törölte, de képkivágásként máshol elérhető.

Címlapkép forrása: Andriy Zhyhaylo/Oboz.ua/Global Images Ukraine via Getty Images