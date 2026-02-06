  • Megjelenítés
FONTOS Két éves mélypontra erősödött a forint
Videón Trump armadája: íme a harccsoport, amely pusztulással fenyegeti Amerika legnagyobb ellenségét
Globál

Videón Trump armadája: íme a harccsoport, amely pusztulással fenyegeti Amerika legnagyobb ellenségét

Portfolio
A Közel-Keletre érkezett a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó és harccsoportja, emellett folyamatosan érkeznek a térségbe a nagy hatótávolságú rakétákkal felszerelt hadihajók. Felvételek jöttek arról, hogy is kell elképzelni az "armadát", mellyel Iránnak szembe kell néznie.

Nagyjából egy hete a Közel-Keletre érkezett a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó és harccsoportja, a hadihajókat Ázsiából irányították a térségbe. A célpont nyilvánvalóan Irán: a perzsa államot többször is megfenyegette Donald Trump amerikai elnök katonai csapással.

Ha támadás lesz Irán ellen, ebben a USS Abraham Lincoln és a hordozó repülőgépei kulcsfontosságú szerepet játszanak majd.

A Reuters archív és friss videókat közölt USS Abraham Lincolnról, ennek felszereltségéről és a hordozót kísérő hajókról – jól látható, hogy miért is számít kifejezetten durva erődemonstrációnak egy ilyen képességösszevonás.

(A videó nem teljesen aktuális: a harccsoport egyed hadihajói, repülőgépei változhattak.)

Még több Globál

Ilyet se láttunk még: "radioaktív répával" házal Trump Amerikában

Merényletet követtek el a hírhedt orosz kémfőnök ellen, masszív támadás sújtotta Oroszországot – Háborús híreink pénteken

Megszólalt Medvegyev: ebbe a szörnyű csapdába lavírozta magát az EU, és ez még csak a kezdet

Irán és az Egyesült Államok gyakorlatilag a háború szélén áll:

ma lesz egy tárgyalás Teherán és Washington közt, melynek célja a katonai csapások elkerülése. Az USA azonban már ma felszólította az amerikai állampolgárokat, hogy azonnal hagyják el Iránt.

Kapcsolódó cikkünk

Felfedte ütőkártyáját Amerika ősi ellensége: olyan rakétát építettek, amely akár Európát is eléri

Küszöbön a háború: Amerika elkezdte az evakuációt, bármikor megindulhatnak a bombázók

Közel a fordulópont: totális összeomlás szélén áll Amerika ősi ellensége, de van itt még egy nagy kérdőjel

Címlapkép forrása: Zachary Pearson- U.S. Navy via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Holland bélyeggyűjtők, szevasztok!

Vendég Szabó Dávid, a téma szerteágazó. Meg a Bitcoin, ami esik, ahelyett, hogy emelkedne. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók... The post Holland

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Egyezség született Moszkva és Kijev között, kiakadtak Trumpon Ukrajnában – Orosz-ukrán háborús híreink percről percre csütörtökön
Küszöbön a háború: Amerika elkezdte az evakuációt, bármikor megindulhatnak a bombázók
Bekövetkezett az, amitől rettegtek az Egyesült Államokban: pillanatok alatt semlegesíthetik Amerika legnagyobb erősségét
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility