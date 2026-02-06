Videón Trump armadája: íme a harccsoport, amely pusztulással fenyegeti Amerika legnagyobb ellenségét

A Közel-Keletre érkezett a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó és harccsoportja, emellett folyamatosan érkeznek a térségbe a nagy hatótávolságú rakétákkal felszerelt hadihajók. Felvételek jöttek arról, hogy is kell elképzelni az "armadát", mellyel Iránnak szembe kell néznie.

Nagyjából egy hete a Közel-Keletre érkezett a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó és harccsoportja, a hadihajókat Ázsiából irányították a térségbe. A célpont nyilvánvalóan Irán: a perzsa államot többször is megfenyegette Donald Trump amerikai elnök katonai csapással.

Ha támadás lesz Irán ellen, ebben a USS Abraham Lincoln és a hordozó repülőgépei kulcsfontosságú szerepet játszanak majd.

A Reuters archív és friss videókat közölt USS Abraham Lincolnról, ennek felszereltségéről és a hordozót kísérő hajókról – jól látható, hogy miért is számít kifejezetten durva erődemonstrációnak egy ilyen képességösszevonás.

(A videó nem teljesen aktuális: a harccsoport egyed hadihajói, repülőgépei változhattak.)

Irán és az Egyesült Államok gyakorlatilag a háború szélén áll:

ma lesz egy tárgyalás Teherán és Washington közt, melynek célja a katonai csapások elkerülése. Az USA azonban már ma felszólította az amerikai állampolgárokat, hogy azonnal hagyják el Iránt.

Címlapkép forrása: Zachary Pearson- U.S. Navy via Getty Images