Azt mondják, mindenkit átvert Donald Trump: hatalmas háború jöhet

Tegnap közvetett tárgyalásokat folytatott Ománban Irán és az Egyesült Államok, az eseményt Trump „nagyon jó beszélgetésként” írta le – látszólag de-eszkalálva a feszültséget a két ország közt.

Ebrahim Rezaei iráni szóvivő egyszerűen hazugnak nevezte Donald Trumpot.

Az iráni kormány nem tágít és nem is fog tágítani vörös vonalaitól. Az amerikaiaknak nincs más választása, mint elfogadni az iráni nép jogait és keretrendszereit, miután minden más lehetőségük (katonai, gazdasági, terrorizmus) csődöt mondott”

– írja az iráni politikus.

Ha Irán és az Egyesült Államok nem tud megállapodni a perzsa állam nukleáris képességeinek és ballisztikus rakétáinak leszereléséről (melyre továbbra sem mutatkozik reális esély), jó esély van rá, hogy az USA megtámadja Iránt.

Címlapkép forrása: Anna Moneymaker/Getty Images