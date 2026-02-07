  • Megjelenítés
Bejelentette Orbán Viktor: személyesen találkozik Donald Trumppal
Globál

Bejelentette Orbán Viktor: személyesen találkozik Donald Trumppal

Portfolio
Amerikába utazik Orbán Viktor miniszterelnök, ahol Donald Trump amerikai elnökkel fog találkozni - jelentette be a politikus Facebook-oldalán.

Orbán Viktor csak annyit árult el a részletekről, hogy

a találkozó két hét múlva esedékes.

Pontos dátumot, a találkozó témáját nem publikálta.

Orbán Viktor és Donald Trump kiváló kapcsolatot ápolnak egymással: a napokban az amerikai elnök hivatalosan is támogatását fejezte ki a miniszterelnök felé a közelgő választáson. Orbán Viktor utoljára tavaly novemberben járt a Fehér Házban, ahol katonai és gazdasági együttműködésről tárgyaltak.

Még több Globál

Meghátrált Donald Trump: akkora botrányt csinált, hogy legnagyobb szövetségesei is elfordultak tőle

Amerika ultimátumot adott, Kijev nélkül, titokban egyezhetnek meg Ukrajnáról – Ukrajnai háborús híreink szombaton

Kimondta Zelenszkij: olyan dolgot kér Putyin a békéért, ami Ukrajna számára teljesen elfogadhatatlan

Kapcsolódó cikkünk

Teljesen vakon vagyunk, hol vannak Trump nagy üzletei – így kell kiigazodni a befektetéseknél

Befellegzett az Egyesült Államok és Európa szövetségének? – A fejekben már megérett a szakítás gondolata

Megmozdult Európa legerősebb országa: itt a meglepő fordulat – Váratlan helyen sorakoztak fel a szövetségesek

Megszólalt Donald Trump Orbán Viktor újraválasztásáról

Címlapkép forrása: Andrew Harrer/Bloomberg via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Holland bélyeggyűjtők, szevasztok!

Vendég Szabó Dávid, a téma szerteágazó. Meg a Bitcoin, ami esik, ahelyett, hogy emelkedne. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók... The post Holland

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Zelenszkij megkongatta a vészharangot: titokban, az ukránok nélkül születhet meg a megállapodás
Európa legerősebb országa figyelmeztet: bármelyik percben jöhet a háború
Az éj leple alatt titkos atomrobbantást hajtott végre a nagyhatalom – Súlyos váddal állt elő Amerika
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility