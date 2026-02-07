Bejelentette Orbán Viktor: személyesen találkozik Donald Trumppal

Orbán Viktor csak annyit árult el a részletekről, hogy
a találkozó két hét múlva esedékes.
Pontos dátumot, a találkozó témáját nem publikálta.
Orbán Viktor és Donald Trump kiváló kapcsolatot ápolnak egymással: a napokban az amerikai elnök hivatalosan is támogatását fejezte ki a miniszterelnök felé a közelgő választáson. Orbán Viktor utoljára tavaly novemberben járt a Fehér Házban, ahol katonai és gazdasági együttműködésről tárgyaltak.
Címlapkép forrása: Andrew Harrer/Bloomberg via Getty Images
