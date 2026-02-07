Hatalmas üzlet van készülőben: ötödik generációs KAAN lopakodó vadászgépekre vetett szemet az olajhatalom

Jelentős védelmi ipari együttműködési megállapodásokat írunk alá Szaúd-Arábiával, és elszántak vagyunk ezek további erősítésére. A közös befektetésről bármikor döntés születhet

– mondta Erdogan újságíróknak.

Törökország 2010 óta fejleszti saját ötödik generációs vadászgépét, de a program csak 2019 után kapott igazán lendületet. Ankarát ekkor kizárták az amerikai vezetésű F–35-ös programból, miután megvásárolta az orosz gyártmányú Sz–400-as légvédelmi rendszert. A lépés amerikai kongresszusi szankciókhoz is vezetett. A KAAN-program rendkívül költséges, ezért Ankara nemzetközi partnereket keres. Indonézia júniusban szerződést írt alá 48 darab ötödik generációs lopakodó vadászgép megvásárlásáról, több mint 10 milliárd dollár értékben. A tízéves megállapodás egyes alkatrészek indonéziai gyártását is magában foglalja. Katar és Azerbajdzsán szintén jelezte érdeklődését a gép iránt.

A Kaan 2024 februárjában hajtotta végre első felszállását, egyelőre két General Electric F110-GE-129 hajtóművel, amelyeket a török F–16-osok is használnak. A programot vezető Turkish Aerospace Industries (TAI) saját fejlesztésű hajtóművön dolgozik. Hakan Fidan török külügyminiszter tavaly elárulta, hogy az amerikai kongresszus blokkolja a KAAN első példányaihoz szánt hajtóművek szállítását. A TAI 2028 végére tervezi az első gép átadását a török légierőnek, bár egyes elemzők szerint ez 2030-ra csúszhat.

Az első tíz KAAN Block–1 vadászgépet 2030 és 2033 között szállítanák le.

Címlapkép forrása: TUR Defence Industries Presidency/Anadolu via Getty Images