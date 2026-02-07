  • Megjelenítés
Jöttek az orosz rakéták: felszálltak a vadászgépek, repterek zártak be a NATO egyik legerősebb hatalmában
Jöttek az orosz rakéták: felszálltak a vadászgépek, repterek zártak be a NATO egyik legerősebb hatalmában

Az éjszaka orosz rakéták támadtak Ukrajna nyugati részén található célpontokra, emiatt Lengyelországban két repteret is lezártak a hatóságok biztonsági okokból – írja a Reuters.

A katonai repülés szabad működésének biztosításának szükségességével összefüggésben a rzeszówi és lublini repülőterek ideiglenesen felfüggesztették a repülési műveleteket

– írja a Lengyel Léginavigációs Szolgálat.

A Lengyelország délkeleti részén található légikikötők a határhoz közel fekszenek, ráadásul a háború sújtotta országba irányuló fegyverszállítások fontos központjai. Varsó azt is közölte, hogy a fenyegetés hatására a légierő megkezdte a működését, felkészültek egy esetleges elhárítás lehetőségére.

Ezek a lépések megelőző jellegűek, és céljuk a légtér biztosítása és védelme, különösen a veszélyeztetett régiók szomszédságában

– közölték a hatóságok.

Az amerikai Szövetségi Légiközlekedési Hatóság (FAA) szintén arról ír, hogy a két nevesített reptér nemzetbiztonsági okokból átmenetileg elérhetetlen. Az eset nem egyedülálló, korábban már volt példa arra, hogy orosz fegyverek közelítették meg a lengyel légteret, emiatt több légikikötőt is le kellett zárni. A legutóbbi eset a múlt hónapban volt, akkor végül nem okoztak károkat a közelítő orosz rakéták.

Címlapkép forrása: Attila Husejnow/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

