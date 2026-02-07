A bejelentés szerint Washington azt akarja elérni, hogy a felek 2026 júniusára egyezzenek meg egymással. Zelenszkij szerint Washington hajlandó nyomást is gyakorolni azért, hogy elérje a céljait. Az ukrán elnök elmondta, hogy az Egyesült Államok egy tárgyalási mentrend kidolgozásán munkálkodik jelenleg.
Az amerikaiak azt javasolják, hogy a felek a nyár elejére vessenek véget a háborúnak, és valószínűleg e menetrend szerint fognak nyomást gyakorolni a felekre
– mondta.
Ugyanakkor kiemelte, hogy a helyzetet az amerikai belpolitikai helyzet is befolyásolhatja. Kiemelte, hogy arra is van esély, hogy a Fehér Ház úgy dönt, a jövőben már nem folytatják a megbeszéléseket, amennyiben a kereten belül nem jön létre a megállapodás. Zelenszkij szerint ez a forgatókönyv nem lenne kívánatos. Kijev a biztonsági garanciákat hangsúlyozza, erre azonban eddig nem született mindkét fél által elfogadható, részletesen kidolgozott terv. A legnagyobb kérdést a területek hovatartozása jelenti, ugyanis az oroszok szeretnék a teljes Donbászt megkaparintani, de az ukránok nem akarnak onnan kivonulni.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kiderült, mikorra érhet véget a háború Ukrajnában – Az Egyesült Államok ultimátumot adott
Konkrétumok hangzottak el.
Megelégelte Moszkva játékát az európai katonai hatalom: ez nagyon fájhat az oroszoknak
Az oroszok keményen reagálhatnak.
Veszélyes toxint találtak népszerű bébitápszerekben: azonnal leállították a forgalmazást
Aki ilyet vásárolt, visszaviheti az üzletbe.
Bekopogtatott a tavasz Magyarországon, de ez hamarosan megváltozik
Közeleg a változás.
Döntés előtt a világ egyik legerősebb országa: minden borulhat a legendásan stabil hatalomban
Trump szerepe megkerülhetetlen.
Fénybe borult az éjszaka: hatalmas tűz ütött ki a hadsereg bázisán Iránban
Az okokat is megnevezték.
Sorra dőlnek a csúcsok, semmi sem állítja meg a forintot - Meddig tarthat a lendület?
Ott folytatja a magyar deviza, ahol tavaly abbahagyta.
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
United Parcel Service, Inc. - elemzés
Január végén számítottam a UPS osztalékemelésére, ilyenkor szokta bejelenteni ezeket, de most változatlanul hagyta az 1,64 dolláros osztalékot. Visszanéztem 15 évet, mindig január végén, fe
4,8% napi kamat lekötés nélkül? Így dolgozik a pénzed a Gránit Prémium számlán
Mi lenne, ha a bankszámládon parkoló pénz nem csak "várakozna", hanem minden egyes nap kamatot termelne - úgy, hogy közben bármikor szabadon hozzáférsz? A Gránit Bank Prémium számlacsomagjá
Rémálom a postaládában - tartozások a múltból
Követeléskezelők régi tartozásokkal fenyegetnek? Ismerd meg jogaid, ismerheted fel a trükköket és védd meg magad. Az utóbbi években egyre többen szembesülnek azzal a megdöbbentő helyzette
A kormány mindent tudhat? - Visszaélés bűnügyi személyes adatokkal
Rendkívül nagy figyelmet kapott, hogy Lázár János építési és közlekedési miniszter Balatonalmádiban tartott fórumán elhangzott kijelentéseivel szemben, a pár nappal későbbi gyöngyösi
Mesterséges falevéllel forradalmasíthatják a vegyipart
Kutatók egy olyan napenergia hasznosító eszközt fejlesztettek ki, amely a fotoszintézist imitálva hoz létre szén-dioxidból, napfényből és vízből értékes anyagokat
Holland bélyeggyűjtők, szevasztok!
Vendég Szabó Dávid, a téma szerteágazó. Meg a Bitcoin, ami esik, ahelyett, hogy emelkedne. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók... The post Holland
Kínában a zöldülés olcsóbb, mint Európában
Érdemes elidőzni a lenti ábrán. Látható, hogy Európa élen jár(t) az energiatermelés zöldítésében, aminek a költsége mára gazdasági versenyhátrányt okoz. Az Egyesült Államok lemaradt,
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Lemészárolták a kriptókat és az ezüstöt, mi jöhet most?
Csúnya esések, kitört a pánik.
Vészhelyzet a magyar utakon: borzasztóan sok a kátyú, bajban az autósok
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Csúcson az állam kamatterhei: mennyire fáj ez a költségvetésnek?
Nem úgy néz ki, hogy hátra lehet dőlni.