Kiderült, mikorra érhet véget a háború Ukrajnában – Az Egyesült Államok ultimátumot adott
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy sajtótájékoztatón árult el részleteket az Egyesült Államok terveiről – írja az RBK.

A bejelentés szerint Washington azt akarja elérni, hogy a felek 2026 júniusára egyezzenek meg egymással. Zelenszkij szerint Washington hajlandó nyomást is gyakorolni azért, hogy elérje a céljait. Az ukrán elnök elmondta, hogy az Egyesült Államok egy tárgyalási mentrend kidolgozásán munkálkodik jelenleg.

Az amerikaiak azt javasolják, hogy a felek a nyár elejére vessenek véget a háborúnak, és valószínűleg e menetrend szerint fognak nyomást gyakorolni a felekre

– mondta.

Ugyanakkor kiemelte, hogy a helyzetet az amerikai belpolitikai helyzet is befolyásolhatja. Kiemelte, hogy arra is van esély, hogy a Fehér Ház úgy dönt, a jövőben már nem folytatják a megbeszéléseket, amennyiben a kereten belül nem jön létre a megállapodás. Zelenszkij szerint ez a forgatókönyv nem lenne kívánatos. Kijev a biztonsági garanciákat hangsúlyozza, erre azonban eddig nem született mindkét fél által elfogadható, részletesen kidolgozott terv. A legnagyobb kérdést a területek hovatartozása jelenti, ugyanis az oroszok szeretnék a teljes Donbászt megkaparintani, de az ukránok nem akarnak onnan kivonulni.

